Volante do Grêmio, Villasanti vê "resultado justo" após empate contra o Vitória no Brasileirão

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio cedeu o empate em 1 a 1 ao Vitória, no Barradão, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho abriu o placar com João Pedro, mas viu Alerrandro deixar tudo igual no segundo tempo.

Após a partida, o volante Villasanti avaliou o resultado e viu o empate como "justo", muito por conta do que as duas equipes mostraram. Na visão do paraguaio, o Grêmio foi superior na primeira etapa, mas o Vitória igualou o ritmo no segundo tempo.

"Sabíamos que o jogo aqui seria difícil, foi muito difícil. A torcida deles é maravilhosa. Fizemos um bom primeiro tempo, mas acho que no segundo tempo a pressão que eles fizeram forçou o empate. Acho que foi um resultado justo. Foi uma noite difícil para nós", afirmou em entrevista ao Premiere.

Fim de Jogo: Vitória 1×1 #Grêmio

Fim de Jogo: Vitória 1×1 Grêmio

Com um gol do João Pedro, empatamos com o Vitória nesta última partida fora de casa no Brasileirão 2024. Nossa despedida de 2024 será domingo, ao teu lado na Arena.

"Sabemos que o Grêmio é um time grande que merece estar lá em cima, brigando por coisas importantes. Vamos descansar e tentar nos preparar para domingo e pensar na melhor maneira de jogar", completou Villasanti.

Com o resultado desta quarta-feira, o Grêmio segue com chances de se classificar para a Copa Sul-Americana de 2025 e depende apenas de si para isso. O Tricolor gaúcho ainda está na zona de classificação para a Sula e ocupa o 12º posto, com 45 pontos.

Para confirmar a vaga na Sul-Americana, o Grêmio volta a campo neste domingo, quando encara o Corinthians. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 38ª e última rodada do Brasileirão.