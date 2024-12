Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Palmeiras: veja onde assistir

Cruzeiro e Palmeiras medem forças hoje (4), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em confronto válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (para SP, MG, TO e GO) e Premiere (pay-per-view).

Ainda sonhando com o título, o Alviverde é o segundo colocado com 70 pontos, três a menos que o Botafogo. O Cruzeiro ainda sonha com a vaga na Libertadores, já que está na nona colocação com 49 pontos.

O Palmeiras tenta se recuperar da frustrante derrota, atuando em casa, contra o Botafogo. O time de Abel Ferreira foi superado por 3 a 1 e perdeu a liderança.

A Raposa soma apenas duas vitórias nos últimos 14 jogos. O time comandado por Fernando Diniz empatou em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino no fim de semana.

Cruzeiro x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro