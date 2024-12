Casagrande diz que Memphis mudou tudo no Corinthians: 'Ele cria e faz gol'

A chegada de Memphis Depay mudou tudo no Corinthians, avaliou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (4).

Segundo Casão, o astro holandês absorveu a energia da torcida, deu liga ao time e aumentou o rendimento de Garro e Yuri Alberto.

O Memphis é um estilo de jogador que faltava para a evolução técnica do Corinthians. A presença do Memphis facilitou muito o desempenho do Yuri Alberto e do Garro.

O Memphis faz gol e cria jogadas também. O Garro não está mais sobrecarregado.

Casagrande

O colunista explicou que Memphis se tornou o elo entre criação e finalização no time de Ramón Díaz, que engatou a oitava vitória seguida no Brasileirão com o protagonismo do holandês.

Você marca o Garro, tem o Memphis e tem o Yuri na condição que ele sabe jogar, que é receber na frente e finalizar, é ir para cima do zagueiro e ficar perto da área, não voltar tanto ao meio campo.

Quem faz esse papel é o Memphis, que vai buscar a bola mais atrás com o Garro e assim esse time conseguiu absorver a energia da torcida do Corinthians, que estava acompanhando o time desde o início, mesmo na fase ruim.