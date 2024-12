Pinheiros vence clássico paulista e sobe na classificação do NBB

O Pinheiros conseguiu uma importante vitória pela temporada 2024/25 do NBB, o Novo Basquete Brasil. Na noite desta segunda-feira, a equipe da capital paulista superou o Mogi fora de casa com um placar arrasador: 73 a 53.

O resultado fez o Pinheiros alcançar a sexta colocação na classificação do NBB, com 7 vitórias e 5 derrotas. O Mogi ocupa apenas a 16ª posição, com 4 vitórias e 9 derrotas.

Na vitória do Pinheiros, o jovem Reynan Gabriel apareceu como principal nome em quadra. Ele marcou 21 pontos, acertando as suas três tentativas da linha dos três.

Confira todos os resultados da rodada do NBB

São José 83 x 78 Corinthians;



Botafogo 68 x 95 Minas;



Franca 68 x 71 Unifacisa;



Mogi 53 x 73 Pinheiros.