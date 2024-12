Grêmio anuncia saída antecipada de Du Queiroz, ex-Corinthians

Nesta terça-feira, o Grêmio anunciou a saída do volante Du Queiroz, emprestado pelo Zenit, da Rússia. O atleta tinha vínculo com o clube gaúcho até o final deste mês, porém, as duas partes entraram em consenso para finalizar o empréstimo antecipadamente.

Em nota publicada em seu site oficial, o Tricolor optou por não exercer o direito de compra do jogador.

Du Queiroz, de 24 anos, atuou em 28 partidas e deu uma assistência. O volante foi reserva na maior parte de sua passagem pelo clube, entrando em campo pela última vez no dia 17 de agosto, na derrota para o Bahia, por 2 a 0.

Confira a nota oficial do Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, em consenso com o atleta Du Queiroz, encerrou antecipadamente o vínculo temporário do atleta com o Clube.

Assinado em janeiro, o contrato de Du Queiroz com o Grêmio tem validade até o fim do mês, com possibilidade de compra dos direitos econômicos ao fim do período. Entretanto, o Clube optou por não exercer a compra, encerrando o vínculo de empréstimo.

O Grêmio agradece a Du Queiroz pelo empenho demonstrado com a camisa tricolor e deseja êxito na sequência de sua carreira.