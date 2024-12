Com dois de Memphis, Corinthians vence Bahia e se aproxima de vaga para Libertadores

O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0 na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a grande atuação, que contou com dois gols de Memphis Depay, o Timão se aproximou de vaga para a Copa Libertadores de 2025 e chegou à oitava vitória seguida no Brasileirão.

O Corinthians marcou dois gols logo no primeiro tempo, primeiro com Memphis, após passe de Yuri, e depois com o próprio camisa 9, que recebeu assistência de Carrillo. Na segunda etapa, Memphis fechou o placar em cobrança de falta lateral.

Com a vitória, o Corinthians subiu para a 7ª posição, com 53 pontos conquistados. O Bahia, por sua vez, caiu para a 8ª colocação, com 50 unidades. Caso o Cruzeiro perca para o Palmeiras nesta quarta, o Timão garante vaga para a Libertadores antes mesmo da última rodada.

O Corinthians fecha a temporada próximo domingo, fora de casa, contra o Grêmio. Já o Bahia recebe o Atlético-GO no mesmo dia. Ambos os duelos são válidos pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado na Neo Química Arena. Logo aos 12 minutos, o Corinthians abriu o placar com Memphis Depay, que recebeu passe de Yuri Alberto e finalizou com desvio para encobrir o goleiro Marcos Felipe. Aos 14, o holandês quase ampliou, dessa vez com chute da entrada da área que perdeu direção.

O Bahia entrou no jogo a partir do minuto 17, com gol de Luciano Rodríguez que acabou anulado por impedimento. Depois, aos 29, Arias recebeu com liberdade pela direita e finalizou por cima da meta de Hugo Souza.

O Timão respondeu aos 44 minutos, com chute perigoso de Garro após cruzamento preciso de Carrillo. O segundo gol do Alvinegro saiu nos acréscimos, com Yuri Alberto, que recebeu assistência de Carrillo e apenas deslocou o goleiro Adriel. O arqueiro do Bahia entrou no decorrer da etapa após Marcos Felipe sair machucado

Segundo tempo

O Corinthians seguiu em cima na segunda etapa e, logo aos quatro minutos, quase anotou o terceiro em finalização de Breno Bidon. Aos sete, foi a vez de Bidu assustar com chute de direita para defesa de Adriel.

Aos 14 minutos, Carrillo cruzou para dentro da área e Gabriel Xavier desviou para a trave da própria meta, quase anotando contra. Logo em seguida, aos 16, Memphis anotou seu segundo gol e o terceiro para o Timão, em cobrança de falta lateral que morreu na "bochecha" da rede.

Com três gols de vantagem, o Corinthians passou a ficar confortável na partida, rodando a bola com qualidade. Aos 30, em jogada de velocidade, Memphis arrancou pela direita e finalizou para grande defesa de Adriel. Aos 34, foi a vez de Romero atacar pelo mesmo setor, com chute de perna esquerda. Até o final, coube aos mandantes administrarem o resultado positivo diante de seus torcedores.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 3 X 0 BAHIA

Data: 03 de dezembro de 2024, terça-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Maira Mastella Moreira (Fifa/RJ)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



Público total: 46.263 pessoas



Renda: R$ 2.502.234,00



Cartões amarelos: Gabriel Xavier, Acevedo, Luciano Rodriguez e Jean Lucas (Bahia); Gustavo Henrique e Raniele (Corinthians)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Memphis Depay, aos 12, e Yuri Alberto, aos 49 do 1ºT; Memphis, aos 16 do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo (Alex Santana), Breno Bidon (Igor Coronado) e Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero)



Técnico: Ramón Díaz

BAHIA: Marcos Felipe (Adriel); Arias (Ademir), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Gilberto), Acevedo e Everton Ribeiro (Biel); Thaciano (Jean Lucas), Cauly e Luciano Rodríguez (Everaldo)



Técnico: Rogério Ceni