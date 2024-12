Volante do Bahia, Jean Lucas alcança estatísticas ofensivas de Gerson no Brasileirão

Após sete rodadas, o Bahia voltou a vencer no Brasileirão ao derrotar o Cuiabá por 2 a 1 de virada, na Arena Pantanal. Mais uma vez, o volante Jean Lucas foi figura importante para a construção do placar que levou o Tricolor à zona de classificação para os playoffs da Libertadores. Agora, o jogador igualou Gerson em participações em gols na competição.

Segundo o Sofascore, a assistência para Ademir empatar o jogo, ainda no primeiro tempo, foi a sexta do meio-campista no Brasileirão. Somada aos três gols marcados, Jean Lucas igualou os números de Gerson, do Flamengo.

Com nove participações em gols, os jogadores de Bahia e Flamengo ostentam números idênticos e são os volantes que mais contribuíram com gols no Brasileirão. A dupla é seguida à distância por Jadson, do Juventude, que tem um gol e cinco assistências, e Thiago Maia, do Inter, com dois gols e quatro assistências.

Considerado uma peça fundamental no esquema de Rogério Ceni, Jean Lucas é o atleta do elenco com mais jogos na temporada (59) e no Brasileirão (34), tendo ficado fora de apenas dois jogos desta edição da Série A, por suspensão.

Taticamente, o meio-campista tem a função de proteger a defesa ao lado de Caio Alexandre, que atua mais centralizado. Na fase ofensiva, o volante gera amplitude pelo lado esquerdo, além de entrar na área em busca de finalizações.

Na semana mais decisiva da temporada, o Bahia visita o Corinthians na próxima terça-feira, em confronto direto pelas vagas restantes na Libertadores. Depois, finaliza sua participação na temporada ao receber o Atlético-GO, no próximo domingo. Após o fim do jejum de triunfos, Jean confia em um fechamento de temporada feliz para levar o Tricolor de Aço de volta à Libertadores após 36 anos.

"Temos um jogo muito difícil contra o Corinthians, que será um confronto direto. O time deles vive um ótimo momento, mas tenho plena confiança na nossa equipe para fazer um grande jogo em São Paulo. Queremos essa vaga na Libertadores", afirmou o volante de 26 anos.

Revelado pelo Flamengo, Jean Lucas teve passagens pelo Santos e pelos franceses Lyon, Monaco e Brest, antes de desembarcar no Bahia, em janeiro deste ano, como uma das contratações mais caras da história do clube. O meio-campista também vive sua temporada mais artilheira da carreira, com nove gols marcados e seis assistências distribuídas em 2024.