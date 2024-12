Grêmio se reapresenta e começa preparação para enfrentar o Vitória

Na manhã desta segunda-feira, o Grêmio fez sua reapresentação no CT Luiz Carvalho, visando o confronto com o Vitória, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Barradão.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no jogo deste domingo, contra o São Paulo, fizeram trabalhos regenerativos na academia. Os demais foram ao campo para realizar uma atividade de aquecimento.

Em seguida, a equipe realizou um treino técnico, em espaço reduzido. A atividade tinha como objetivo a rápida troca de passes e a finalização para o gol. Os atletas da base Igor, Alysson e Tiago completaram a movimentação junto ao elenco.

O técnico Renato Portaluppi terá mais um dia de treino para definir a equipe que enfrentará o Vitória. O elenco viaja para Salvador no início da tarde desta terça-feira.

O Grêmio se encontra na 11ª posição, com 44 pontos, e está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. A equipe baiana está uma posição acima, com 45 pontos. Ambos os times vêm de uma sequência de três jogos de invencibilidade.