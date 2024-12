Atlético-MG não cumpre 'profecia', perde finais e fica fora da Libertadores

O vice na Libertadores no último sábado (30) jogou mais uma pá de terra em uma "profecia" feita pelo goleiro Everson no Atlético-MG.

Uma vitória em três finais

Quando a gente chega na final, a gente não perde. Mais um título para nós. Everson, após o Atlético-MG ir à final da Copa do Brasil

A fala do goleiro envelheceu mal. Após a declaração, o Atlético-MG não só perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo, como também foi superado pelo Botafogo e ficou com o vice da Libertadores mesmo jogando com um a mais por quase 95 minutos.

A única vitória em final este ano aconteceu no Campeonato Mineiro. O Atlético-MG bateu o rival Cruzeiro e conquistou o título estadual deste ano.

Sem título, sem vaga na Libertadores

O Atlético-MG não tem mais chances de ir à Libertadores do ano que vem. O Galo precisava vencer a Copa do Brasil ou a própria Libertadores para se garantir no ano que vem, mas perdeu as duas.

A má notícia veio ainda na noite do sábado, enquanto o time ainda "lambia as feridas" da derrota no principal torneio do continente. Corinthians e Bahia venceram Criciúma e Cuiabá, respectivamente, e deixaram o time mineiro sem chances de vaga na Libertadores por meio do Brasileirão.

A equipe mineira, que poupou jogadores no torneio de pontos corridos visando as finais, tem 44 pontos, seis a menos que Bahia e Corinthians, que estão em sétimo e oitavo, respectivamente. Com mais seis pontos em disputa, o Galo pode até empatar com os rivais no critério, mas terá menos vitórias (tem 10 contra 13 do Corinthians e 14 do Bahia).

Nem mesmo o G6 virando G8 ajudou. Os dois vices do Galo aumentaram o número vagas na Libertadores por meio do Brasileirão — Botafogo e Flamengo estão dentro do G6.

Sem vaga na Libertadores, o Atlético-MG terá de se contentar em brigar por vaga na Sul-Americana de 2025. O Galo ocupa a 10ª colocação, três pontos acima do Athletico, que aparece na 15ª e, hoje, seria o primeiro time fora da zona de classificação ao torneio continental.