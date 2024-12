Artur Jorge superou Abel Ferreira em 2024, diz Milly Lacombe

A conquista da Copa Libertadores consolidou o trabalho de Artur Jorge à frente do Botafogo como o melhor do ano no Brasil, opinou Milly Lacombe no Fim de Papo, neste sábado (30).

O time carioca é líder do Brasileirão a duas rodadas do fim da competição e é o favorito a conquistar o título nacional depois de 29 anos.

Esse ano o Artur Jorge foi melhor que o Abel. Ele montou um time mais competitivo, mais bonito de a gente ver jogar, mais vitorioso. Esse ano ele supera o Abel.

Milly Lacombe

Alicia: Trabalho de Textor foi bom, mas conta pode chegar

John Textor não só investiu dinheiro no Botafogo, mas o fez de maneira assertiva, opinou Alicia Klein.

O trabalho de 'scouting' do Botafogo precisa ser louvado. E, bem ou mal, mérito do Textor. Em algum momento ele aprovou. Essas pessoas são contratadas e pagas por ele. Então, o Botafogo não só botou dinheiro, mas montou um bom time. [...] É preciso reconhecer a qualidade do trabalho, mas sabendo que a conta pode chegar.

Alicia Klein

