Arthur Elias se diz satisfeito com ano da Seleção feminina: 'caminho certo'

A Seleção Brasileira feminina encerrou a temporada de 2024 com uma vitória por 2 a 1 sobre a Austrália neste domingo. Este foi o décimo triunfo brasileiro no histórico do confronto. A partida também foi a 25ª sob o comando do técnico Arthur Elias, que assumiu o cargo em setembro de 2023.

Após a partida, Arthur Elias fez um balanço positivo desta Data FIFA, que incluiu duas vitórias sobre as australianas, marcando o fim do tabu de oito anos sem superá-las. Ele destacou a importância do resultado fora de casa e o trabalho de renovação que vem sendo desenvolvido na Seleção.

"A gente se sente com o dever cumprido. Estamos em um processo com a Seleção Brasileira, um trabalho ainda recente que já tem resultado. É muito difícil vir até aqui, pelo jetlag e também pela qualidade da equipe australiana. O Brasil nunca tinha vencido aqui, eram cinco derrotas e um empate em seis jogos. Além disso, fazia oito anos que a Seleção Brasileira não vencia a Austrália e conseguimos mudar isso", afirmou o comandante.

Desde que assumiu a Seleção, Arthur Elias conseguiu resultados importantes, como a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, o vice-campeonato na Copa Ouro e o terceiro lugar na SheBelieves Cup. Após os Jogos Olímpicos, o treinador iniciou um processo de renovação no elenco, com a integração de atletas mais jovens.

Sobre esse processo, Arthur destacou a importância de criar um ambiente de confiança e alinhamento com o modelo de jogo da Seleção.

"O Brasil tem muitas atletas e as jogadoras terão oportunidades de representar a Amarelinha nesses próximos três anos, porque existe um processo de renovação. Claro que o desenvolvimento de cada uma tem muito a ver com o trabalho delas em seus clubes, mas o que eu quero nesse processo é fazer com que elas se identifiquem, se sintam cada vez melhores aqui, possam ser elas mesmas dentro e fora do campo, e exercitem o nosso modelo de jogo, que é diferente dos clubes. Acredito que estamos no caminho certo e estou muito satisfeito", comentou.

As partidas fazem parte do planejamento da Seleção para a Copa América de 2025, que será realizada no Equador, e para a Copa do Mundo de 2027, que irá ocorrer no Brasil. Depois da prata nas Olimpíadas, as brasileiras estão invictas, com três vitórias e um empate.

"Ainda temos a Copa América ano que vem, que é uma competição muito dura que vai nos preparar e dar experiência para essas jogadoras mais jovens, que terão a oportunidade de jogar uma competição em nível internacional", completou Arthur.

A zagueira Lauren, celebrou a oportunidade de representar a equipe em mais uma ocasião, marcando um dos gols da vitória

"Fico muito feliz por estar aqui novamente. É sempre muito gratificante e uma honra representar o meu país. Também estou muito feliz pelo gol, meu primeiro pela Seleção Brasileira. Demorou um pouquinho, mas enfim saiu", disse.

"Vir para a Austrália realmente é difícil. É um jetlag muito grande, é uma viagem muito longa, mas acho conseguimos mostrar o nosso futebol e sair com o nosso objetivo concluído, que eram as duas vitórias. Estou muito feliz por essa convocação e por encerrar o ano dessa forma com a Seleção", completou.