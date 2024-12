Internacional finaliza preparação para duelo contra o Flamengo pelo Brasileirão

Na manhã deste sábado, o Internacional finalizou a preparação no CT Parque Gigante, visando o confronto contra o Flamengo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

A equipe realizou um treino técnico com trabalhos de posse de bola e finalizações. Enquanto isso, os goleiros fizeram exercícios de defesa. Para o duelo contra o Flamengo, o técnico Roger Machado não poderá contar com Rafael Borré, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

A delegação colorada viajará para o Rio de Janeiro no início da tarde deste sábado.

No momento, o Internacional está na 3ª posição, com 65 pontos conquistados, oito atrás do líder Botafogo. Para seguir sonhando com a possibilidade de título, os gaúchos precisam vencer o Flamengo.

A equipe gaúcha vem de 16 jogos de invencibilidade no Brasileirão, além de ser o melhor time no segundo turno da competição.

Por sua vez, o Flamengo está na 5ª colocação na tabela, com 59 pontos, e já está classificado para a Libertadores de 2025, graças à conquista da Copa do Brasil.