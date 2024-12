Athletico-PR x Fluminense: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Sem vencer há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento neste domingo. O time visita o Athletico-PR a partir das 18h30(de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 36ª rodada, pressionado pela obrigação de somar três pontos.

Onde assistir: a partida será transmitida pela Cazé TV (YouTube) e pela Rede Furacão (streaming).

Com 39 pontos ganhos, o Tricolor se complicou no empate sem gols em casa com o Criciúma e está seriamente ameaçado de rebaixamento. A torcida vem pressionando o plantel e um resultado ruim pode transformar as Laranjeiras em um caldeirão de crise.

Todas as informações de ingressos para a torcida Tricolor na partida contra o Athletico-PR, domingo, na Ligga Arena >> https://t.co/r94rnRC7wx ? As vendas online foram suspensas e a compra deverá ser realizada na bilheteria do estádio! Confira mais informações em nosso site. pic.twitter.com/AkhtnEHP9V ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 28, 2024

Para tornar o jogo mais complicado para os cariocas, o Furacão navega em mares mais tranquilos. O empate com o Bahia por 1 a 1, fora de casa, levou o time a 41 pontos, dependendo de praticamente mais um triunfo para afastar o risco de queda.

Mano Menezes, treinador do Fluminense, sabe que vai precisar equilibrar o emocional do time.

"Somos seres humanos, olhamos para a tabela e sabemos que se tivéssemos aproveitado algumas oportunidades estaríamos melhores. Isso logicamente se reflete. Nós temos que conviver com esse medo, com essa tensão, com tudo, e entregar um jogo que seja capaz de nos tirar dessa situação" disse o técnico do Tricolor Carioca.

O grande problema do Fluminense para este jogo é o meia Paulo Henrique Ganso, com fortes dores na região lombar. Ele não deve ser escalado contra o Furacão. Lima deve assumir o posto.

Pelo lado do Furacão, o técnico Lucho González espera que sua equipe siga mostrando a vontade dos confrontos anteriores.

"O que mais tem ficado para mim neste momento é a vontade e a entrega que os jogadores têm demonstrado dentro de campo. Isso será importante mais uma vez contra o Fluminense" analisou o comandante do time paranaense.

Para este jogo, o Furacão terá o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que volta de suspensão, deixando Gamarra como opção no banco de reservas. O restante do time só será revelado minutos antes do confronto.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR X FLUMINENSE

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Data: 1 de dezembro de 2024 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabríni Bevilaqua Costa (Fifa-SP)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

ATHLETICO-PR: Mycael; Leo Godoy, Lucas Belezi, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Felipinho, Gabriel e Bruno Zapelli; Tomás Cuello, Pablo e Nikão



Técnico: Lucho González

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli e Lima; Jhon Arias, Kauã Elias e Keno



Técnico: Mano Menezes