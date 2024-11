Vasco x Atlético-GO: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro prossegue neste sábado e o Vasco da Gama entra em campo em São Januário, no Rio de Janeiro. O adversário do Cruzmaltino será o Atlético Goianiense, lanterna e já matematicamente rebaixado para a Série B em 2025. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

Com 43 pontos e na 11ª posição na tabela, o Vasco vem de quatro derrotas seguidas na competição. A sequência resultou na demissão do técnico Rafael Paiva e o time passou às mãos do Maestro Felipe. Aos 47 anos, o ídolo do clube assumirá interinamente nas três rodadas restantes na temporada e iniciará o planejamento do elenco para o ano que vem.

Felipe, que se juntou à gestão do Vasco comandada pelo ex-companheiro Pedrinho, assumiu o cargo de diretor técnico da SAF do Vasco da Gama em junho deste ano. Como treinador, iniciou a carreira em 2017, no Tigres do Brasil, e tem passagens por Bangu, Confiança-SE e Volta Redonda.

Conhecido por incentivar os atletas da base, Felipe deve fazer algumas mudanças na equipe para seu jogo de estreia. O zagueiro Luiz Gustavo, o lateral Leandrinho e o atacante Rayan devem figurar no time titular.

Com seu destino selado no Brasileirão, o Atlético-GO aproveita as últimas rodadas para organizar a casa visando a próxima temporada. O técnico Anderson Gomes contará com a volta do meia Shaylon, que cumpriu suspensão na derrota para o Palmeiras, no último sábado.

No primeiro turno, jogando em Goiânia, o Vasco venceu por 1 a 0, com gol de David.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ X ATLÉTICO-GO

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 30 de novembro de 2024



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Leandrinho e Coutinho; Rayan e Vegetti



Técnico: Felipe Loureiro (Interino)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Rhaldney; Shaylon, Derek e Luiz Fernando



Técnico: Anderson Gomes