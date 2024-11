Corinthians: Desespero dos 'antis' já faz vaquinha valer a pena, diz Vitão

A vaquinha da Gaviões da Fiel para quitar o estádio já pode ser chamada de vitoriosa, mesmo sem atingir o principal objetivo, opinou Vitor Guedes na Live do Corinthians, nesta sexta (29).

Na opinião dele, ver torcedores de outros times reclamarem da iniciativa já é um objetivo alcançado.

São duas vitórias - a terceira seria a quitação. A primeira é que a torcida do Corinthians é diferenciada. [...] A outra vitória muito prazerosa para o corintiano é ver os 'antis' indignados, com o cotovelo ardendo. [...] Só de ver o desespero de gente indignada, já me dá prazer.

Vitor Guedes

Wendell reforçaria posição mais carente do time, diz Vitão

Olhando apenas para as questões dentro de campo, Wendell seria um ótimo reforço para o Corinthians, opinou Vitor Guedes.

Não há dúvida que ele [Wendell] jogue e que as principais carências do Corinthians são as laterais. [...] Seria um ótimo reforço analisando apenas a questão campo. Agora, tem a questão de idade e valores. Nunca gosto de falar se é bom reforço sem saber quanto vai pagar e por quanto tempo.

Vitor Guedes

