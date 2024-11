Argentino e alvinegro: o 'hermano' que se apaixonou pelo Botafogo em 85

Argentino de sangue. Botafoguense de coração. Essa é a história de Antonio Hausarriaga, que mesmo tendo nascido no país vizinho foi "escolhido" e se apaixonou pelo Glorioso.

Exótico por conta da história pouco habitual, Hausarriaga estava misturado aos mais de mil torcedores do Botafogo que assistiram à vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras em Puerto Madero, ponto turístico de Buenos Aires que virou concentração dos alvinegros cariocas nessa terça-feira (26).

Ao UOL, o "hermano botafoguense" revelou que foi flechado pelo Botafogo em 1985, quando o clube ainda mandava jogos em Marechal Hermes, na zona oeste (RJ).

Fui assistir a um jogo do Botafogo lá em Marechal Hermes e fiquei louco, porque tinha uns malucos às 17h, num calor de 40 graus. Eu pensei: 'o que vocês fazem aqui com 40 graus de calor?'. E aí eu falei: 'sou botafoguense'. E desde então, sempre acompanho. Com o Túlio Maravilha, em 93 com o título da Conmebol... Sempre, sempre! Amo o Botafogo! Antonio Hausarriaga, argentino e botafoguense

O amor à primeira vista pelo Botafogo rendeu frutos. Antonio morou por alguns anos no Brasil, mais precisamente no bairro do Leme, na zona sul (RJ), e também em cidades da Região dos Lagos (RJ).

Neste período, também teve uma filha com sua esposa argentina, fato que ele carrega com orgulho por ela ter nacionalidade brasileira.

O clima de festa botafoguense em Puerto Madero fez com que Hausarriaga matasse um pouco da saudade do povo brasileiro: "O pessoal aqui está sendo maravilhoso. Carioca, nordestino, do Sul... Estou adorando o pessoal aqui", disse.

Ter o Alvinegro na final da Libertadores em plena Buenos Aires foi um sonho muito além do que imaginou, algo que o deixou visivelmente emocionado.