Gol ilegal do Botafogo? Expulsão correta? Ex-árbitros analisam polêmicas

Ex-árbitros ouvidos pelo UOL foram unânimes ao comentar os lances polêmicos da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 3 a 1, na última terça-feira (26), pela 36ª rodada do Brasileirão.

Escanteio ou tiro de meta?

O Palmeiras reclamou muito com o árbitro Wilton Pereira Sampaio a respeito do escanteio que originou o primeiro gol do Botafogo. No lance, Gregore subiu junto com Marcos Rocha, e a bola saiu pela linha de fundo. O árbitro marcou o escanteio e, no lance seguinte, o volante abriu o placar.

Os ex-árbitros avaliaram que, pelas imagens, o tiro de meta deveria ter sido marcado, e não o escanteio. Eles também explicaram o motivo de o VAR não ter interferido após Gregore abrir o placar para o Botafogo.

A impressão que dá é que é tiro de meta, que não houve o escanteio. O VAR não pode interferir, porque é um outro lance. Esse lance termina na marcação do escanteio. O escanteio é um outro lance, então o VAR não pode interferir. Alfredo Loebeling

Pela imagem da transmissão, o último a tocar na bola foi o jogador do Botafogo [Gregore], onde deveria ter sido marcado tiro de meta. Porém, esse tipo de erro não pode ser corrigido pelo VAR de acordo com o protocolo. Nadine Basttos

Eu acho que foi tiro de meta porque a bola bate no jogador do Palmeiras e depois bate no jogador do Botafogo. Tanto é que a bola muda muito de direção. O VAR nesses lances não pode interferir. Ele só interfere em lances capitais, esse é um lance de jogo comum, é um lance do árbitro. Ele só pode agir em lances capitais... quando é expulsão, pênalti, gol ou não, impedimento ou não. João Paulo Araújo

Expulsão de Marcos Rocha

O lateral do Palmeiras foi expulso no segundo tempo, quando o jogo ainda estava 1 a 0. Wilton Pereira Sampaio foi chamado por Wagner Reway, VAR da partida, para revisar uma possível agressão do jogador a Igor Jesus, do Botafogo. No lance, o camisa 2 dá um tapa no rosto do adversário e também o acerta com a perna por baixo. Wilton expulsou o palmeirense.

Ele [Marcos Rocha] é empurrado, mas não devolve o empurrão no peito do jogador, devolve no rosto. E hoje, essa determinação de rosto é uma determinação que está muito séria. Honestamente, achei meio exagerada num jogo desse porte, mas não dá para falar que o árbitro está errado, porque a determinação existe. Alfredo Loebeling

A expulsão do atleta do Palmeiras foi justa. Houve um tapa no rosto do seu adversário com a partida parada. Eu acredito que os atletas deveriam parar de usar as mãos e os braços distribuindo cotoveladas e tapas durante a partida. Quando os árbitros tiveram peito para punir os atletas faltosos, isto acabaria. Ulisses Tavares

A expulsão foi correta. Marcos Rocha deu um tapa no rosto do Igor Jesus com o jogo paralisado, isso é considerado conduta violenta, lance para cartão vermelho. Nadine Basttos

Eu sempre vi os dirigentes passando a mão na cabeça desses jogadores. Foi uma jogada muito infantil, uma jogada idiota. Na minha opinião, esse jogador deveria ser punido pela equipe. A equipe não dá nenhuma represália a um jogador que faz um lance desse, um lance muito infantil. Tinha de ser expulso porque foi uma jogada muito infantil, um tapa que ele quis dar. João Paulo Araújo

Botafogo vence o Palmeiras em 'final'

O Botafogo bateu o Palmeiras por 3 a 1 e reassumiu a liderança do Brasileirão. A equipe carioca contou com gols de Gregore, Savarino e Adryelson para bater o adversário. Richard Ríos descontou.

O Botafogo chegou aos 73 pontos, enquanto o Palmeiras se manteve com 70. A equipe carioca pode ser campeã já na 37ª rodada. Para isso, basta vencer o Internacional fora de casa e contar com um empate ou derrota do rival paulista contra o Cruzeiro.