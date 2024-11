Cruzeiro e Grêmio fazem golaços, mas só empatam; rivais agradecem

Cruzeiro e Grêmio até fizeram um jogo de trocação e marcado por golaços, mas ficaram no 1 a 1 dentro do Mineirão e não conseguiram mudar suas situações no Campeonato Brasileiro. Braithwaite e Matheus Pereira balançaram as redes no embate, ocorrido nesta quarta-feira (27) e que acabou visto com bons olhos pelos concorrentes na tabela.

Com o resultado, os mineiros foram aos 48 pontos e seguem com risco de perder a vaga no G7. O Bahia e o Corinthians, que aparecem logo depois na classificação, somam 47 pontos cada.

Os gaúchos, por outro lado, continuam ameaçados de rebaixamento: o time de Renato Gaúcho chegou aos 41 pontos, apenas três à frente do Criciúma, que abre o Z4 — o tropeço, portanto, é bom para concorrentes como Fluminense, Athletico, Juventude e Vitória.

Os times voltam a campo no domingo (1º) pelo Brasileirão. O Cruzeiro encara o Bragantino fora de seus domínios, enquanto o Grêmio recebe o São Paulo em Porto Alegre.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi bastante agitado, com bola na trave e um golaço para cada lado: o Cruzeiro começou apertando e ficou no quase com Lautaro antes de ser vazado por Braithwaite. Os mineiros, no entanto, se lançaram ao ataque e chegaram ao empate em um lance mágico protagonizado por Matheus Pereira e Gabriel Verón.

Na etapa final, o ritmo caiu bruscamente, e as oportunidades perigosas rarearam — nem mesmo as mudanças ofensivas protagonizadas pelos técnicos Fernando Diniz e Renato Gaúcho foram capazes de mudar o panorama do embate até o apito final de Raphael Claus.

Gols e destaques

Aravena para em Cássio, e Lautaro para na trave. O jogo começou frenético no Mineirão e, em menos de dez minutos, duas chances claras quase acabaram em gol — uma para cada time. Primeiro, Aravena arriscou da entrada da área e viu Cássio fazer boa defesa, e depois Lautaro Díaz completou cruzamento de William no travessão de Marchesín.

Dinamarquês dá letra brasileira. Mesmo acuado pelo adversário, o Grêmio abriu o placar com um toque de categoria de Braithwaite. O atacante recebeu ainda no meio de campo, acionou Aravena e disparou para a área — a bola passou pelos pés de João Pedro, que cruzou na medida antes de o dinamarquês, de letra, balançar as redes: 1 a 0.

Braithwaite abraça Aravena após marcar em Cruzeiro x Grêmio, duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Cruzeiro responde na mesma moeda. Em meio a um início de impaciência por parte da torcida diante de erros ofensivos, os mandantes chegaram ao empate em um lance de muita habilidade: Matheus Pereira costurou da ponta para dentro e acionou Gabriel Verón, que deu linda cavadinha para o camisa 10 finalizar de primeira e cravar, com um golaço, o 1 a 1.

Matheus Pereira abraça Gabriel Verón após marcar em Cruzeiro x Grêmio Imagem: GILSON LOBO/AGIF

O 2° tempo começou bem diferente do que foi visto na etapa inicial: cadenciado e com poucas chances. Até os 25 minutos, a grande oportunidade saiu a partir de um lateral cruzeirense, quando William cobrou rápido, recebeu de primeira e cruzou na medida para Lautaro Díaz, que errou a mira na hora de cabecear.

Diniz aposta na juventude. Pouco tempo depois de acionar Japa, de 20 anos, no lugar de Barreal, o técnico do Cruzeiro fez uso de outros dois jovens para tentar mudar o panorama: Kaique Kenji e Tevis. Os atacantes de 18 entraram nos lugares de Gabriel Verón e Lautaro Díaz. Pelo lado gaúcho, Renato Gaúcho também mexeu no setor ofensivo e colocou Pavón e Diego Costa em campo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1x1 GRÊMIO

Data e horário: 27 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: William (CRU); Jemerson (GRE)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Braithwaite (GRE), aos 18 min do 1° tempo; Matheus Pereira (CRU), aos 41 min do 1° tempo

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Mateus Vital) e Matheus Pereira; Barreal (Japa), Gabriel Verón (Kaique Kenji) e Lautaro Díaz (Tevis). Técnico: Fernando Diniz

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Cristaldo (Monsalve); Aravena (Edenílson), Soteldo (Pavón) e Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Renato Gaúcho