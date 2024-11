Inter tem melhor ataque e segunda melhor defesa do returno do Brasileirão

O Internacional é o grande destaque do segundo turno do Brasileirão 2024. Sob o comando de Roger Machado, a equipe de Porto Alegre tem a melhor campanha da segunda metade da competição, com 37 pontos, e ainda brilha tanto no ataque como na defesa.

Com 32 gols marcados, o Internacional lidera a disputa ofensiva do segundo turno do Brasileirão. Na primeira metade do Brasileirão, a equipe gaúcha fez apenas 19 gols.

Em relação à defesa, o Internacional está na segunda colocação do returno, com 12 gols sofridos, atrás somente do Botafogo, que levou 11. No primeiro turno, o Colorado foi vazado em 17 oportunidades.

No domingo, o Internacional volta a jogar pelo Brasileirão 2024. O adversário será o Flamengo, que também está em ascensão na temporada sob o comando do técnico Filipe Luís. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro.