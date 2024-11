Botafogo dá indireta ao Palmeiras em coletiva e esquenta clima para 'final'

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

O Botafogo convocou uma coletiva de imprensa inesperada na última segunda-feira (25), e Artur Jorge falou por cerca de 40 minutos sobre o momento de sua equipe e os duelos decisivos que tem nesta semana: o jogo contra o Palmeiras nesta terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e a final da Copa Libertadores contra o Atlético-MG no sábado (30).

Em algumas respostas, o técnico português deu indiretas ao Alviverde e ao técnico Abel Ferreira — o que só esquenta ainda mais o clima para a "final antecipada" que ocorre em São Paulo.

Veja algumas indiretas de Artur Jorge

Para Artur Jorge, técnicos de rivais do Botafogo na briga pelo título do Brasileirão também fizeram altos investimentos, mas preferem fugir dessa responsabilidade.

O Palmeiras, por exemplo, somou quase R$ 200 milhões em reforços em 2024. Abel Ferreira falou recentemente sobre o nível de reforços do Botafogo, após a vitória por 5 a 3 contra o Juventude, no mês passado.

Tenho ouvido falar sobre investimentos, ouço falar que o investimento que fizemos [o Botafogo] ao contratar jogadores valiosos para o time, assim como outros candidatos fizeram e vão dispersando essa ideia para fugir de alguma responsabilidade.

Artur Jorge

Nós mantemos a nossa linha mesmo com contratações, nosso perfil. O Botafogo mudou muita coisa, trouxe uma equipe técnica muito competente, reforços de peso. Vocês sabem, basta ver os valores que investiu para brigar pelo título. Não é por acaso que está lutando pela Libertadores, com muitas possibilidades de algo mais. Está lutando também pelo campeonato. Então investiu claramente para dar a volta por cima do que aconteceu ano passado.

Abel Ferreira

O técnico do Botafogo também reclamou de um possível "investimento" de concorrentes ao título em rivais de sua equipe na reta final do Brasileirão. Apenas o Palmeiras tem chances reais de roubar o título do Botafogo (o Alviverde aparece com 64,2% de chance de título, segundo a UFMG). Fortaleza com 2%, o Inter com 0,61% e o Flamengo com 0,12% apenas sonham.

Outros candidatos, que também muito investiram em rivais nossos, para que nos fizessem a vida mais difícil e nos roubassem pontos. Tenho ouvido muita coisa e nós do Botafogo estamos em uma posição de grande coerência em termos de comportamento e desempenho.

Artur Jorge

O treinador também fez questão de falar sobre as questões de arbitragem nesta reta final de campeonato, e reforçou que o Botafogo não precisa de "dois, três pênaltis para se ganhar um jogo". O Palmeiras teve dois pênaltis marcados contra o Fortaleza há quatro rodadas e a partida acabou empatada por 2 a 2.

Vamos dar o nosso melhor para podermos lutar até a última gota de suor. Essa será sempre a marca deste Botafogo. Se vamos conseguir ou não, será muito por competência do seu treinador e de seus jogadores. Como disse, uma série de contextos para que possamos agarrar isso de forma positiva. Esperamos também que haja rigor, justiça, igualdade no tratamento. Que não seja preciso dois, três pênaltis para se ganhar um jogo. Que os erros de arbitragem não beneficiem sempre o mesmo. Que possa ser uma reta final de campeonato justa para todos, equilibrada e que vença aquele que for o melhor. E nós vamos lutar para que sejamos nós os melhores no fim.

Artur Jorge

O técnico também reclamou da postura de Deyverson, ex-Palmeiras e hoje no Atlético-MG, que afirmou, após o empate por 0 a 0 entre Galo e Botafogo, que torce para que o Palmeiras fique com o título.

Acho que é de pior tom, quando nós pegamos um jogador da própria equipe e que deseja que um rival seja campeão (Deyverson). E esse rival, que jogou contra o Palmeiras também, deseja o Palmeiras campeão. Quando se tem jogadores dentro do elenco que estejam lutando pela equipe e que desejam que outros sejam campeões, alguma coisa está errada. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral, nem pra mim e nem para meus jogadores.

Artur Jorge





Palmeiras e Botafogo já se enfrentaram três vezes em 2024

Jogadores do Botafogo comemoram gol marcado durante jogo contra o Palmeiras, pela Libertadores Imagem: Vitor Silva/Botafogo

No 1º turno do Brasileirão, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol do Tiquinho Soares.

O clube carioca também levou a melhor nas oitavas de final da Copa Libertadores: vitória por 2 a 1 em casa e 2 a 2 no Allianz Parque.