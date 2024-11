Sport paga R$ 500 mil por Lucas Lima contra Santos, meia marca e clube sobe

O Sport voltou à Série A do Campeonato Brasileiro após vencer o Santos por 2 a 1 na Ilha do Retiro, neste domingo (24). O jogo aconteceu pela última rodada da Série B.

Lucas Lima marcou os dois gols do Sport, Wendel Silva fez o santista. O Sport pagou R$ 500 mil de multa para contar com o meia, que é emprestado pelo Santos.

O Leão da Ilha chegou a 66 pontos e terminou o campeonato na 3ª colocação, garantindo o acesso. O Peixe ficou com 68 na primeira posição.

O Santos já entrou em campo como campeão da Série B. Após a demissão de Carille, o interino Leandro Zago comandou a equipe mista.

Como foi o jogo

Em uma partida tensa para os mandantes, que precisavam da vitória para sonhar com a Série A, o primeiro tempo foi mais travado do que jogado. O Sport ficou responsável pelas principais jogadas de ataque, mas os jogadores pareciam nervosos diante do gol e tomaram decisões erradas. Do outro lado, o já campeão Santos limitou-se a jogar recuado explorando possíveis espaços no contra-ataque.

Um pênalti nos acréscimos colocou o Sport no G4. O melhor momento do Leão veio no fim da etapa inicial, culminando com Fabricio Domínguez derrubado na área por Sandry e penalidade marcada. Lucas Lima converteu e se emocionou. O resultado parcial e a combinação dos outros resultados da rodada deixavam a equipe do Recife com o acesso.

A noite iluminada de Lucas Lima deixou torcida em festa. O meia marcou o segundo gol do Sport, seu terceiro na temporada, e aumentou a vantagem na Ilha. A confiança do time da casa cresceu e um terceiro gol saiu poucos minutos depois, porém o VAR anulou após interpretar interferência na jogada.

Um gol do Santos na reta final colocou fogo no jogo. Wendel Silva diminuiu a diferença no placar, criando um clima de drama para os torcedores do Leão. O alívio poderia ter acontecido logo na sequência quando a arbitragem marcou mais um pênalti a favor do Sport por toque de mão do Rincón. Dessa vez, Barletta pegou a bola e acabou desperdiçando a cobrança.

Lances de destaque

Pra fora! A primeira grande chance do Sport veio aos 44 minutos em cobrança de falta. Lucas Lima bateu na barreira, mas a bola sobrou para Dalbert que finalizou forte à esquerda do gol.

1x0. De pênalti, Lucas Lima bateu de canhota e deslocou Gabriel Brazão para deixar o Sport na frente.

2x0. Dele de novo! Lenny Lobato levou pela esquerda até o fundo e cruzou atravessando a área. Lucas Lima apareceu sozinho para chutar rasteiro e ampliar.

Gol anulado. Lucas Lima alçou bola na área e Chico disputou com Diego Pituca. No bate e rebate entre zaga e ataque, a bola bateu em Pituca e entrou. O lance foi anulado por posição de impedimento.

2x1. Otero colocou a bola na área em cobrança de falta e Basso desviou para Wendel Silva, que marcou de cabeça.

Perdeu! Barletta teve chance em cobrança de pênalti, mas Brazão defendeu. No rebote, Rodrigo Ferreira chega a tempo de evitar uma nova finalização.

Ficha Técnica

Sport 2 x 1 Santos

Data: 24 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro (Recife)

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves Lima

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Fabricio Domínguez, Julián Fernández, Barletta (SPO); Miguelito, Pituca, Hayner, Sandry (SAN)

Gols: Lucas Lima (49'/1ºT e 17'/2ºT), Wendel Silva (31'/2ºT)

Sport: Caíque França; Igor Cariús (Palacios), Rafael Thyere, Chico e Dalbert (Felipinho); Julián Fernández e Fabricio Domínguez (Fabinho); Tití Ortíz (Wellington Silva), Lucas Lima (Gustavo Coutinho) e Chrystian Barletta; Lenny Lobato. Técnico: Pepa

Santos: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), Basso, Luan Peres e Souza (Rodrigo Ferreira); Rincón (Luca Meirelles), Diego Pituca e Sandry; Miguelito (Laquintana), Otero e Wendel Silva. Técnico: Leandro Zago