Napoli x Roma: veja onde assistir e prováveis escalações da partida pelo Italiano

O Campeonato Italiano está de volta após a pausa para a data Fifa. Neste domingo, o líder Napoli recebe a Roma, às 14h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, pela 13ª rodada do torneio.

Onde assistir: O jogo terá transmissão da ESPN 4, na televisão fechada, e também na plataforma de streaming Disney+.

Posições na tabela e últimos cinco jogos

Napoli: O Napoli ocupa o topo da tabela do Italiano, com 26 pontos. O time somou três vitórias nos últimos cinco jogos, mas vem de dois jogos sem vencer contra Atalanta e Inter de Milão.

Roma: Já a Roma não faz grande início de campeonato e figura no 12º posto, com apenas 13 pontos. No Italiano, foram quatro derrotas nas últimas cinco partidas, incluindo uma na última rodada, contra o Bologna.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Mathías Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour e McTominay; Politano, Kvaratskhelia e Lukaku.



Técnico: Antonio Conte

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Angeliño; Celik, Koné, Cristante e Nicola Zalewski; Soulé, Pisilli (Dybala) e Dovbyk.



Técnico: Claudio Ranieri

Arbitragem

Davide Massa será o responsável por apitar a partida, auxiliado por Marcello Rossi e Giuseppe Perotti. Daniele Paterna comandará o VAR.