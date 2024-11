Com portões fechados, CRB e Operário-PR empatam pela última rodada da Série B

O CRB e o Operário-PR fecharam a Série B com um empate por 1 a 1, neste domingo, no Estádio Rei Pelé, com portões fechados, pela 38ª rodada do torneio.

O CRB cumpriu a missão de escapar do rebaixamento. Na 37ª rodada, venceu o Santos, na Vila Belmiro, e garantiu a permanência na Série B. O Operário, por sua vez, sonhou com o acesso. O jogo deste domingo deve marcar a despedida do técnico Rafael Guanaes no Fantasma.

Os goleiros foram decisivos para a manutenção do zero a zero no primeiro tempo. Vítor Caetano, do CRB, parou Maxwell duas vezes. Já Rafael Santos, do Operário, apareceu bem em lances de Léo Pereira.

O CRB abriu o placar aos dez minutos da etapa final. O Operário vacilou na saída de bola e Rodriguinho fez 1 a 0 no Rei Pelé. O Fantasma empatou três minutos depois, com Maxwell.

O Fantasma ainda acertou o travessão, em chute de Rafael Oller, enquanto o time da casa teve gol anulado no fim. O 1 a 1 foi o resultado final. O CRB, assim, terminou a Série B de 2024 com 43 pontos e na 16ª colocação, enquanto o Operário somou 58 pontos e ficou na sétima colocação.