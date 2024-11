Palmeiras vence, assume a liderança do Brasileirão e confirma rebaixamento do Atlético-GO

O Palmeiras é novo líder do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos. Neste sábado, o Verdão venceu o Atlético-GO, por 1 a 0, no Estadio Antonio Accioly, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Raphael Veiga. O Dragão, por sua vez, teve o rebaixamento à Série B confirmado.

O próximo compromisso do Palmeiras é o confronto direto pela ponta da tabela contra o Botafogo, pela 36ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília) da próxima terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O Atlético-GO, por sua vez, duela com o Vasco, no dia 30, às 21h30, em são Januário.

O jogo

O Palmeiras conseguiu a primeira finalização aos cinco minutos do primeiro tempo após contra-ataque. Rony deixou com Raphael Veiga, que abriu para Estêvão na direita. A joia palmeirense tocou para Richard Ríos e o colombiano finalizou da entrada da área, por cima, mas perto do gol de Ronaldo. Na sequência, o Verdão pressionou a saída de bola do Atlético-GO e levou perigo mais uma vez em finalização de Raphael Veiga, defendida por Ronaldo, no meio do gol.

Aos 20 minutos, o Verdão abriu o placar. Estêvão escapou pela direita, passou pelo meio de dois marcadores e tocou para Raphael Veiga. O meia dominou no meio da área e bateu rasteiro no canto direito de Ronaldo. Aos 35, Rony saiu bem pela esquerda, finalizou e acertou a trave. Pouco depois, Ríos abriu com Rocha pela direita, o lateral bateu cruzado e viu Ronaldo espalmar. O Atlético-GO respondeu aos 37, mas o chute de Rhaldney saiu fraco e Weverton defendeu.

No retorno para a segunda etapa, o Dragão ligou alerta na defesa do verdão aos dois minutos. Alejo Cruz cruzou a bola na área, Jan Hurtado desviou sem muita força e a bola foi para fora do gol palmeirense. Aos 13, Felipe Anderson acionou Veiga pela esquerda, o meia bateu cruzado, e Ronaldo fez a defesa. Nove minutos depois, novamente Felipe Anderson achou bom passe para Gabriel Menino, que invadiu a área e finalizou para fora.

A equipe palmeirense foi cadenciando o jogo, dando alguns espaços para o Atlético-GO. A equipe da casa fez uma pressão na reta final, teve uma sequência de escanteios, mas pouco levou perigo à meta palmeirense. Nos acréscimos, Janderson arriscou, mas Gustavo Gómez fez bem o corte.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO 0 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 23 de novembro de 2024 (sábado)



Hora: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro



Assistentes: Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior



Público: 11.216 torcedores



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Gabriel Baralhas, Luiz Fernando e Roni (Atlético-GO); Zé Rafael e Flaco López (Palmeiras)

Gol: Raphael Veiga, aos 20 minutos do 1°T (Palmeiras)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Roni (Maguinho), Gabriel Baralhas e Alejo Cruz (Janderson); Rhaldney (Gonzalo Freitas), Jan Hurtado (Derek) e Luiz Fernando (Campbell).



Técnico: Anderson Gomes

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Felipe Anderson, Estêvão (Fabinho) e Rony (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira