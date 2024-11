'É culpa nossa', diz Verstappen, que tentará ser campeão largando em quinto

Com dificuldades de aderência e falta de velocidade de reta desde os treinos livres, o líder do campeonato da Fórmula 1, Max Verstappen, vai começar a corrida em que pode se sagrar tetracampeão da categoria na quinta colocação. Mesmo com os problemas, ele vai largar à frente de seu rival Lando Norris, sexto no grid. O britânico precisa chegar à frente do holandês, conquistando pelo menos três pontos a mais que o piloto da Red Bull, para manter-se vivo na disputa.

"Nós estamos um pouco lentos demais", explicou Verstappen. "Estou com dificuldade de fazer o pneu funcionar em uma volta lançada e somos muito lentos na reta também, especialmente na classificação. Dá para ver o tanto que tiraram da asa traseira, mas é claro que, nas zonas de DRS, não conseguimos os mesmos ganhos que os outros conseguem, e isso torna as coisas complicadas."

Verstappen lembrou que essa questão da asa traseira ter tido que ser adaptada é uma escolha da própria Red Bull, que decidiu não projetar uma opção que seria usada apenas em circuitos de retas longas como Monza e Las Vegas. É o tipo de opção que as equipes têm que fazer por conta do teto orçamentário, que limita os gastos das equipes com performance.

"É nossa culpa, sabemos disso, é um comprometimento que fizemos, mas tentei fazer o máximo que eu pude. Foi bem apertada a disputa pelo terceiro lugar, só alguns detalhes que poderiam ter sido um pouco melhor, mas fiquei feliz com a volta. Não tinha muito mais para tirar."

A menor asa traseira que a Red Bull tem gera muita resistência ao ar nas longas retas, então a solução encontrada pela equipe foi cortar parte da asa. Isso melhorou um pouco a velocidade final mas tirou a eficiência da asa quando o DRS é ativado. Por conta disso, Verstappen acredita que sua corrida pode ser mais tranquila, embora tenha lembrado que sua última simulação de corrida não foi das melhores pelo outro problema que a Red Bull tem tido, a falta de aderência.

"Espero que as coisas sejam um pouco mais normais com a asa na corrida, porque você não usa o DRS toda volta, então não é um problema menor. Mas é um ponto de interrogação a questão dos pneus, como eles vão funcionar para a gente. Minhas simulações de corridas não foram particularmente ótimas, espero que seja um pouco melhor na corrida, mas veremos."

Essa esperança de Verstappen vem de uma mudança que a equipe fez entre sua última simulação de corrida, em que chegou a dizer ao engenheiro que teria que entrar nos boxes caso contrário iria parar no muro, devido à instabilidade do carro, e a classificação. Ou seja, ele não testou essa mudança com bastante combustível, mas acredita que a sensação geral no carro está melhor.

Verstappen vai para a antepenúltima etapa da Fórmula 1 com 62 pontos de vantagem para Norris, sabendo que, após o GP de Las Vegas, haverá mais 60 pontos em jogo. Assim, se ele chegar à frente de Norris ou se perder até dois pontos para o inglês, vai conquistar o tetra já neste final de semana.