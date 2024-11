Botafogo apenas empata com o Vitória e vê Palmeiras assumir a ponta do Brasileiro

O Botafogo lutou, evitou a derrota, mas perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Fogão arrancou o empate com o Vitória aos 42 minutos da etapa final: 1 a 1 no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras, que venceu o Atlético-GO por 1 a 0, em Goiânia, assumiu a ponta por ter uma vitória a mais.

O Fogão está mais pressionado do que nunca em 2024. Isso perto de decidir o título da Copa Libertadores. O Botafogo empatou pelo terceiro jogo seguido (vinha de igualdade com o Atlético-MG e o Cuiabá) no Brasileirão. O clube carioca liderava o torneio desde a 25ª rodada.

Com 70 pontos, o Botafogo cai para a segunda colocação. O Palmeiras também tem 70 pontos, mas leva vantagem por ter uma vitória a mais. Assim, assume a liderança em momento decisivo. O Vitória, por sua vez, agora tem 42 pontos e está na 12ª colocação.

Na próxima rodada, o Botafogo tem uma "final" pelo Campeonato Brasileiro. O Fogão visita justamente o Palmeiras, nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, no último jogo antes da decisão da Copa Libertadores, no dia 30, contra o Atlético-MG, na Argentina. Já o Vitória recebe o Fortaleza, domingo, dia 1º, às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

O JOGO

Sem Alexander Barboza e Luiz Henrique, suspensos pelas expulsões na última rodada - empate sem gols, fora de casa, com o Atlético-MG -, o técnico Artur Jorge escalou Adryelson na zaga e Júnior Santos no ataque do Botafogo. Ele também deu chance a Cuiabano na lateral esquerda e Tchê Tchê no meio de campo. Alex Telles e Marlon Freitas começaram no banco.

O Vitória assustou logo aos 44 segundos. Após cruzamento da direita, Tchê Tchê não afastou bem. Janderson, então, rolou para Willian Oliveira, que finalizou para fora, com perigo. O Botafogo respondeu aos seis minutos. Savarino dominou pela esquerda e chutou. Lucas Arcanjo defendeu com segurança. Aos 14, o venezuelano tentou de novo. Ele emendou perto da meia-lua. O goleiro do clube baiano novamente agarrou com tranquilidade.

O Leão abriu o placar aos 19 minutos. Após cruzamento da direita e desvio da zaga carioca, a bola ficou com Alerrandro. Ele ajeitou e chutou no canto: 1 a 0 no Nilton Santos. Savarino fez nova tentativa aos 31 minutos. Ele chutou da entrada da área. Desta vez, por cima, com perigo.

O Botafogo quase empatou aos 38 minutos. Cuiabano foi acionado pela esquerda e cruzou para a área. Igor Jesus desviou, mas sem muita força. Lucas Arcanjo salvou o Vitória. Na reta final do primeiro tempo, a torcida carioca vaiou Tchê Tchê quando ele pegava na bola. Ao apito do árbitro, boa parte da torcida vaiou o time. O clube baiano foi para o intervalo em vantagem.

Artur Jorge fez uma troca tripla no intervalo. Ele colocou Mateo Ponte, Eduardo e Tiquinho Soares. Saíram Vitinho, Tchê Tchê e Júnior Santos. Aos quatro minutos, o Botafogo recuperou a bola no campo de ataque. Eduardo acionou Igor Jesus na área. Ele chutou e Lucas Arcanjo defendeu. Três minutos depois, Tiquinho Soares arriscou de fora da área. O goleiro do Vitória espalmou. Na sequência, Almada recebeu, limpou a marcação e finalizou, mas a bola desviou na zaga e saiu.

Aos 13, Artur Jorge colocou Matheus Martins no lugar de Almada. O técnico do Botafogo fez a última alteração aos 22 minutos e colocou o time ainda mais para a frente. Óscar Romero entrou no lugar de Gregore, que tinha cartão amarelo.

O Fogão pressionava e buscava o empate, com muitos cruzamentos. Aos 42 minutos, Savarino emendou para fora. O empate aconteceu aos 41 minutos, com uma pitada de sorte. Após cruzamento da esquerda, Tiquinho Soares desviou. A bola pegou em Wagner Leonardo e entrou: 1 a 1.

A virada quase aconteceu aos 45 minutos. Após bate e rebate, Lucas Arcanjo abafou a finalização de Tiquinho Soares na pequena área. Aos 51, Tiquinho foi expulso, após o árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) parar o jogo após dividida do atacante, que reclamou. O Fogão ficou no 1 a 1 e perdeu a liderança do Brasileirão.

Fim de jogo: Botafogo 1 x 1 Vitória. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/mAAkVXozPg ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 24, 2024

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 1X1 VITÓRIA

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 23/11/2024, sábado



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)



Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartão amarelo: Gregore, Mateo Ponte, Artur Jorge e Cuiabano (Botafogo) e Willian Oliveira, PK, Lucas Esteves e Carlos Eduardo (Vitória)



Cartão vermelho: Tiquinho Soares (Botafogo)

Gols:



Botafogo: Wagner Leonardo (gol contra), aos 42? do 2ºT



Vitória: Alerrandro, aos 19? do 1ºT

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte), Adryelson, Bastos e Cuiabano; Gregore, Tchê Tchê (Eduardo) e Thiago Almada (Matheus Martins); Júnior Santos (Tiquinho Soares), Savarino e Igor Jesus.



Técnico: Artur Jorge.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu, Neris e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres (Willean Lepo), Ricardo Ryller (Filipe Machado), Willian Oliveira, Matheuzinho (Carlos Eduardo) e Lucas Esteves; Janderson (Gustavo Mosquito) e Alerrandro (Léo Naldi).



Técnico: Thiago Carpini.