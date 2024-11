Bauru bate o Flamengo no tie-break pela Superliga feminina de vôlei

O Sesi Bauru derrotou o Sesc RJ Flamengo na noite desta sexta-feira no Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 15/25, 25/17, 21/25 e 13/15. O confronto foi válido pela Superliga feminina de vôlei. Agora, as cariocas terão pela frente três semanas de descanso em busca de ajustes.

Com a vitória, o Bauru alcançou os 12 pontos após seis jogos, ocupando o quinto lugar na classificação geral da Superliga. O Flamengo está na terceira posição, com 17 pontos em nove partidas.

O Bauru jogará contra o Praia Clube na próxima sexta-feira (29), às 18h30 (de Brasília), pela Superliga. Por sua vez, o Flamengo volta à quadra no dia 13 de dezembro (sexta-feira), às 21h30, contra o Abel Moda Brusque, novamente no Tijuca.

Levantadora do Flamengo, Brie avaliou a sequência do Mengão nos últimos jogos e falou sobre as semanas de descanso pela frente.

"Tivemos uma sequência de jogos difíceis que nos servirão de parâmetro para a sequência da competição. Sabemos que ainda precisamos ajustar muitas coisas e vamos aproveitar esses dias sem partidas para treinar e buscar corrigir alguns pontos. Tivemos bons momentos hoje, mas ainda não conseguimos colocar em prática o nosso melhor no final e o Sesi Bauru teve seus méritos. É questão de treino e tenho certeza de que voltaremos mais fortes depois dessa pausa", analisou Brie.