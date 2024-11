Santos aguarda informações técnicas e financeiras para assinar contrato com WTorre por nova Vila

Na manhã desta sexta-feira, o Santos divulgou uma nota oficial para informar em que pé estão as tratativas para a assinatura do contrato com a WTorre. O clube afirmou que aguarda "informações técnicas e financeiras" para firmar o vínculo com a empresa.

Em coletiva concedida no último dia 2 de outubro, o presidente Marcelo Teixeira trouxe detalhes da nova Vila Belmiro e comentou que o contrato entre ambas as partes deveria ser celebrado em um prazo de 60 dias.

No comunicado publicado nesta sexta-feira, o Peixe destacou que vivia a expectativa de finalizar os ajustes contratuais nesse mês de novembro. Contudo, o clube alegou que a assinatura ainda não ocorreu justamente por conta de algumas pendências.

O Santos, então, pediu a resolução desses problemas "com brevidade", uma vez que desejava viabilizar a divulgação das pré-vendas até o final deste ano.

"O Santos Futebol Clube espera que os assuntos sejam esclarecidos com brevidade, para que os ajustes finais sejam concluídos e o cronograma de início das pré-vendas de viabilidade na nova Arena seja iniciado no menor prazo possível", escreveu o time.

As negociações para viabilizar o novo estádio alvinegro começaram ainda em 2020, na gestão de José Carlos Peres. As conversas, porém, ganharam mais força na reta final do mandato de Andres Rueda, em 2023. Na época, criou-se a expectativa de que as obras começassem ainda em 2024.

Marcelo Teixeira assumiu a presidência do Santos em janeiro deste ano e, desde então, realizou diversas alterações no projeto. Em função disso, a construção ainda não saiu do papel.

Mesmo com o contrato com a WTorre perto de ser assinado, ainda não há uma previsão de quando as obras devem ter início. Isso porque a diretoria quer esperar a conclusão das obras do Pacaembu para não ficar sem casa.

Confira a nota do Santos na íntegra:

"Conforme divulgado em coletiva realizada no dia 2 de outubro de 2024 e com base nas tratativas com a WTorre, a expectativa era finalizar os ajustes contratuais neste mês de novembro, para viabilizar o início da campanha e divulgação das pré-vendas até o final do ano. Entretanto, algumas informações técnicas e financeiras importantes estão pendentes, impedindo a finalização dos trabalhos e assinatura dos documentos. O Santos Futebol Clube espera que os assuntos sejam esclarecidos com brevidade, para que os ajustes finais sejam concluídos e o cronograma de início das pré-vendas de viabilidade na nova Arena seja iniciado no menor prazo possível

Santos Futebol Clube".