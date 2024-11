Abel convive com dilema na defesa do Palmeiras às vésperas de 'final'

Abel Ferreira tem um dilema para resolver na defesa do Palmeiras, e sua decisão pode impactar diretamente no time que vai entrar em campo no confronto direto contra o Botafogo pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Os zagueiros Gustavo Gómez, Murilo e Vitor Reis estão pendurados com dois cartões amarelos.

Se levarem o terceiro contra o Atlético-GO, no sábado (23), às 19h30, no Antônio Accioly, eles estarão fora do jogo decisivo contra o Botafogo, na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Crias da Academia de Futebol são as soluções caso Abel não queira se arriscar. Os outros zagueiros que o técnico pode recorrer são Naves (22), Michel (21) e Benedetti (18), todos formados no clube. No entanto, apenas Naves tem mais experiência no time profissional (mas teve poucas chances na atual temporada). Benedetti ainda não fez sua estreia, e Michel fez apenas cinco partidas em 2021.

Murilo é dúvida para o jogo contra o Atlético-GO. O defensor sentiu uma lesão na partida contra o Bahia e participou do treino regenerativo na reapresentação do time na Academia de Futebol na última quinta-feira (21), mas ainda será reavaliado pelos médicos do clube.

Ausência de Murilo por lesão foi problema no Palmeiras em jogos recentes. O defensor foi desfalque contra Juventude, Fortaleza e Corinthians, e o Palmeiras acabou sofrendo sete gols em três jogos — média muito acima do padrão palmeirense.

O Alviverde é dono da segunda melhor defesa do campeonato, com apenas 28 gols sofridos (atrás do Botafogo com 26) em 34 partidas, com média de 0,82 gol sofrido por jogo.

As boas notícias do Palmeiras

Estêvão e Fabinho durante treino do Palmeiras nesta quinta-feira (21) na Academia de Futebol Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

O meio-campista Richard Ríos e o atacante Estêvão cumpriram suspensão contra o Bahia e já treinaram na Academia de Futebol. O lateral direito Mayke, também suspenso na última rodada, também volta a ser opção.

Com a vitória contra o Bahia, o time de Abel Ferreira foi a 67 pontos e ficou a apenas dois do líder Botafogo — que empatou com o Atlético-MG e foi a 69.

De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Palmeiras colou no Botafogo e agora tem 41,1% de chance de conquistar o título do Brasileirão. O Botafogo segue líder, com 53% de chance de ser campeão.

No fim de semana, o Alviverde enfrenta o Atlético-GO em Goiânia, e o Botafogo recebe o Vitória no Nilton Santos.