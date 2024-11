São Paulo deve perder três meias em 2025 por efeito do esquema de Zubeldía

O esquema do técnico Luis Zubeldía no São Paulo, com apenas dois meias de origem, deve impulsionar ao menos três saídas de atletas do setor para 2025.

O que aconteceu

Rodrigo Nestor, Galoppo e Rodriguinho são fortes candidatos a deixarem o Tricolor. Os três estão sem espaço no time, que joga com apenas dois volantes e quatro atacantes.

Nestor é apenas o 22º jogador em minutagem na temporada, enquanto Galoppo vem logo atrás, em 23º. Ambos estão próximos de serem ultrapassados por Sabino, por exemplo, e jogaram menos do que Jandrei.

O jovem Rodriguinho vive um caso ainda mais complicado: ele atuou apenas 109 minutos no ano. Na última temporada, somou 376 minutos. Ao todo, nos últimos dois anos, o atleta somou apenas cinco jogos completos em minutagem.

O entendimento dos três é que a situação não vai melhorar em 2025. Com a volta de Pablo Maia e Alisson, titulares ideais, a afirmação de Bobadilla e Marcos Antônio e a possível renovação de Luiz Gustavo, o time teria cinco opções para duas vagas, ainda sem contar Santi Longo, pouco utilizado, Liziero, que conversa para renovar o vínculo, e o polivalente Michel Araujo.

O mais próximo de deixar o clube é Rodrigo Nestor. Ele desperta interessa do Bahia e deve receber uma proposta em breve. O Tricolor não esconde que tem interesse em conversar pela saída.

Galoppo já tentou de todas as formas ter mais oportunidades, mas parece mais próximo de sair do que de ficar. O meia se lesionou novamente e não atua mais nesta temporada; ele já teve várias sondagens da Argentina.

Já Rodriguinho vive uma situação mais delicada. Sem minutagem suficiente, o meia não encontra interessados no mercado, mas vai buscar uma saída, provavelmente por empréstimo, nesta janela.