Fluminense informa venda de 25 mil ingressos para duelo contra o Fortaleza

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a parcial de 25 mil ingressos vendidos para o confronto contra o Fortaleza, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado nesta sexta, às 21h30 (de Brasília).

BOM DIA, TRICOLOR! SOMOS MAIS DE 25 MIL GARANTIDOS PRO JOGO DESTA SEXTA! GARANTA AGORA O SEU INGRESSO >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/0obc9KLnpO ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 21, 2024

As entradas estão disponíveis para o público geral desde o domingo (10/11). Já a venda para os sócios torcedores se iniciaram na sexta (08/11).

O preço dos bilhetes varia entre R$ 5,00 e R$ 550,00, além dos descontos de cada plano e, em outros casos, a meia-entrada.

O Fluminense é o atual 16ª colocado do Brasileirão, com 37 pontos conquistados, mesma quantidade de somados em relação a Criciúma (17º) e Red Bull Bragantino (18º). Por este motivo, o clube carioca busca se distanciar do Z4 ainda nesta rodada. Do outro lado, o Fortaleza se encontra na terceira posição, com 63 pontos.

Veja os preços dos ingressos

SETOR SUL



Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 20



Arquiba Raiz - R$ 40



Guerreiro Toda Terra - R$ 48



Guerreiro - R$ 64



Leste Raiz - R$ 80



Inteira - R$ 80



Meia-entrada - R$ 40







SETOR LESTE INFERIOR



Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 10



Arquiba Raiz - R$ 20



Guerreiro Toda Terra - R$ 24



Guerreiro - R$ 32



Leste Raiz - R$ 40



Inteira - R$ 40



Meia-entrada - R$ 20

SETOR LESTE SUPERIOR



Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol - R$ 0



Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz - R$ 5



Guerreiro Toda Terra - R$ 12



Guerreiro - R$ 16



Inteira - R$ 20



Meia-entrada - R$ 10

SETOR OESTE



Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 22,50



Arquiba Raiz - R$ 45



Guerreiro Toda Terra - R$ 54



Guerreiro - R$ 72



Leste Raiz - R$ 90



Inteira - R$ 90



Meia-entrada - R$ 45

SETOR NORTE



Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol - R$ 0



Arquiba 75% / Pacote Jogos - R$ 2,50



Arquiba Raiz - R$ 5



Guerreiro Toda Terra - R$ 6



Guerreiro - R$ 8



Leste Raiz - R$ 10



Inteira - R$ 10



Meia-entrada - R$ 5

SETOR MARACANÃ MAIS



*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas



Maraca+ / Maraca+ Família - R$ 0



Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos - R$ 550



Inteira - R$ 550



Meia-entrada - R$ 312,50