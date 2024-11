São Paulo empata com Red Bull Bragantino e perde chance de entrar no G5

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Sasha abriu o placar para o Massa Bruta. Lucas Moura deixou tudo igual para o Tricolor ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o São Paulo segue na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, mas perdeu a chance de ultrapassar ao menos provisoriamente o Internacional, quinto colocado e, por enquanto, dono da última vaga direta à fase de grupos da Libertadores. O Red Bull Bragantino, por sua vez, continua na zona de rebaixamento e cada vez mais próximo da Série B.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), quando encara o Atlético-MG, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Red Bull Bragantino terá pela frente o Internacional, domingo, às 16h, no Beira-Rio.

Red Bull Bragantino começa melhor

O Red Bull Bragantino foi quem teve as melhores oportunidades da partida. Logo aos 14 minutos os donos da casa aproveitaram um erro de Ferreira na saída de bola e quase abriram o placar. Jhon Jhon recebeu pela esquerda, cortou Alan Franco e bateu com veneno, obrigando Rafael a fazer a defesa.

No minuto seguinte, o Red Bull Bragantino teve mais sorte. Desta vez Jhon Jhon chegou na linha de fundo pela direita e fez o cruzamento rasteiro para Eduardo Sasha completar de primeira dentro da área, sem chances para Rafael, abrindo o placar para o time de Bragança Paulista.

Como se não bastasse, aos 19, Juninho Capixaba quase ampliou o marcador com um golaço. O lateral esquerdo recebeu na entrada da área, dominou, ajeitou e bateu no ângulo, com categoria, carimbando o travessão.

São Paulo acha um gol com Lucas

O São Paulo, que não conseguia criar muitas oportunidades, ainda conseguiu o empate inesperado com Lucas Moura. O camisa 7 fez jogada individual, desviou na bola sem querer, mas acreditou até o fim para não deixa-la sair pela linha de fundo e tocar na saída do goleiro, no cantinho, deixando tudo igual para o Tricolor aos 25 minutos.

Segundo tempo morno

O Red Bull Bragantino começou o segundo tempo da mesma forma que na etapa inicial: pressionando o São Paulo. Logo aos seis minutos os donos da casa quase retomaram a frente no placar depois de Jhon Jhon receber cruzamento e tocar por cobertura na saída do goleiro Rafael, mas Sasha não chegou a tempo para completar para o fundo das redes no segundo pau.

Dois minutos depois o Tricolor respondeu em contra-ataque. Lucas acionou Luciano, que tocou para Ferreira. O atacante dominou, limpou a marcação e bateu cruzado, obrigando Cleiton a fazer boa defesa.

Já na reta final, o Red Bull Bragantino teve uma chance de ouro para garantir a importantíssima vitória em casa. Juninho Capixaba recebeu pela esquerda e bateu de trivela, no cantinho, exigindo outra grande intervenção do goleiro Rafael, que garantiu o empate ao São Paulo em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 SÃO PAULO

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 20 de novembro de 2024, quarta-feira



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA - GO)



Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA - GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Público: 8.895 pessoas.



Renda: R$ 462.525,00

Gols: Eduardo Sasha, aos 15 do 1ºT (Red Bull Bragantino); Lucas, aos 25 do 1ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Matheus Fernandes, Eduardo (Red Bull Bragantino); Sabino, Alisson (São Paulo)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista (Raul) e Lincoln (Gustavo Neves); Jhon Jhon (Mosquera), Sasha (Arthur Sousa) e Vinicinho.



Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan Tressoldi e Sabino (Patryck); Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Alisson) e Luciano; Lucas, Ferreira (Nestor) e André Silva (Erick).



Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).