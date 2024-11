Destaque no Barcelona, Raphinha é o artilheiro da Seleção Brasileira em 2024

Umas das peças fundamentais do Barcelona nesta temporada, o brasileiro Raphinha também tem sido decisivo na Seleção. Apesar do ano conturbado para a equipe do técnico Dorival Júnior, o atacante de 27 anos terminou 2024 como artilheiro da amarelinha, com quatro gols em 11 jogos.

Destes quatro gols, Raphinha marcou dois deles em cobranças de falta. O primeiro contra a Colômbia, no empate em 1 a 1 pela Copa América. O segundo tento é mais recente, no empate pelo mesmo placar com a Venezuela, neste mês, pelas Eliminatórias. Os outros dois gols foram marcados na goleada sobre o Peru por 4 a 0.

Em segundo no ranking de artilheiros da Seleção em 2024, Endrick marcou três vezes em onze jogos. O jovem atleta do Real Madrid foi decisivo em amistosos contra Espanha, Inglaterra e México. O terceiro da lista é Rodrygo, que tem os mesmos números de Endrick.

Com o empate em 1 a 1 com o Uruguai nesta terça-feira, o Brasil encerrou 2024 no quinto lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos em 12 partidas.

Lista de Artilheiros da Seleção Brasileira em 2024:

1º Raphinha - 4 gols (11J)



2º Endrick - 3 gols (11J)



3º Rodrygo - 3 gols (11J)



4º Luiz Henrique - 2 gols (6J)



5º Andreas Pereira - 2 gols (8J)