Nadal é derrotado na Davis e depende de Alcaraz para adiar aposentadoria

O retorno de Rafael Nadal às quadras para sua última competição como tenista profissional não começou como a torcida espanhola esperava. O ex-número 1 do mundo abriu o confronto contra a Holanda, válido pelas quartas de final da Copa Davis, e foi derrotado por Botic Van de Zandschulp (#80 do mundo) por 6/4 e 6/4, nesta terça-feira, em Málaga.

Com a Holanda à frente por 1 a 0, Nadal agora precisa de duas vitórias de seus companheiros para evitar a aposentadoria já nesta terça. Primeiro, Carlos Alcaraz (#3), o número 1 da Espanha, vai encarar Tallon Griekspoor (#40). Se o tenista da casa vencer, a partida de duplas decidirá o confronto. Por enquanto, os ibéricos estão escalados com Alcaraz e Marcel Granollers (#4 em duplas). A Holanda tem Wesley Koolhof (#8 em duplas) e Van de Zandschulp. Os capitães podem mudar as escalações até poucos minutos antes do início dos jogos.

Como aconteceu

Desde a entrada em quadra, foi uma tarde emocionante para Nadal. Durante a execução do hino da Espanha e enquanto a torcida gritava seu nome, o veterano já fazia nítido esforço para conter as lágrimas. Quando o jogo começou, ficou claro que Rafa não tinha nem a explosão de outros tempos nem a precisão típica de quem teria treinado muito mais se o corpo lhe permitisse.

Ainda assim, Nadal conseguiu manter seu serviço e emparelhar o set inicial até o nono game. Foi aí que Van de Zandschulp mostrou-se mais em forma. Após um bom ataque e um erro de forehand de Nadal, o holandês conquistou dois break points. Nadal salvou-se do primeiro, mas no segundo subiu à rede e levou uma passada de esquerda do oponente. Van de Zandschulp, então, sacou e fez 6/4.

O segundo set começou com mais erros de Nadal. Após um voleio para fora e um forehand ao lado, o espanhol teve seu saque quebrado outra vez. O holandês abriu 2/0. O espanhol venceu alguns pontos bonitos e ganhou ralis bem disputados, mas não mostrava nível bom nem consistente o bastante para equilibrar o duelo. Van de Zandschulp, que fazia uma partida sólida, conseguiu outra quebra e abriu 4/1.

Raça até o fim

Mesmo atrás e com dificuldades, Nadal fez o de sempre: lutou. No sexto game, finalmente arrancou uma quebra de saque a seu favor. Vibrou como o velho Rafa e levantou a arena. No sétimo, salvou um break point e deixou o placar em 4/3. Van de Zandschulp, porém, ainda tinha uma quebra de vantagem. O holandês precisou sacar em 0/30 no oitavo game, mas disparou três aces, abriu 5/3 e fechou as portas para a última chance de reação do espanhol.