Mauro Cezar cita fim melancólico de Gabigol no Fla: 'Boa sorte ao Cruzeiro'

Gabigol está vivendo um final melancólico na sua relação com o Flamengo e vai precisar dar a volta por cima no seu futuro clube, avaliou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta terça (19).

Ele vai ter que se provar no Cruzeiro ou onde for jogar. Se for o Gabriel dos últimos dois anos, ninguém vai gostar porque ele teve um momento que parecia ser um centroavante de Série C.

Era difícil entender o que se passava. Como é que um jogador de tamanho sucesso, de repente não consegue fazer nada em campo. Isso aconteceu várias vezes. Jogos sofríveis, assustadores até. Mauro Cezar

Para Mauro Cezar, o jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG (em que Gabigol fez dois gols), foi um ponto fora da curva recente. O colunista alertou que o atacante é hoje um investimento de risco.

Ele tentou, emagreceu, pareceu mais fino esse ano, treinou nas férias e não consegue. Conseguiu agora num momento e no jogo seguinte, que foi a final da Copa do Brasil em Belo Horizonte, já voltou ao normal — mal pegou na bola, participou de uma jogada em todo o primeiro tempo e quando foi sacado o time melhorou.

É um final de feira melancólico. Ele vai seguir o caminho dele, que seja feliz e boa sorte para o Cruzeiro porque é um investimento absolutamente desproporcional ao momento do jogador. Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra: