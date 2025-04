ESPN suspende participação de 6 jornalistas após programa com crítica à CBF

A ESPN suspendeu os jornalistas Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. A decisão se deu após a realização de um 'Linha de Passe' que discutiu as denúncias publicadas pela 'piauí' sobre a gestão de Ednaldo Rodrigues na CBF.

O que aconteceu

Realizado na última segunda-feira, o programa debateu as informações publicadas pela revista e adotou tom crítico em relação à entidade.

A cúpula da emissora foi procurada pela direção da confederação para discutir o conteúdo.

O UOL apurou que a diretoria da ESPN se irritou ao não ter sido comunicada previamente sobre o conteúdo que iria ao ar.

O afastamento ocorreu na terça, e o mais provável é que o grupo seja reintegrado amanhã.

A emissora transmite o Brasileiro da Série B, mas esse acordo foi fechado por meio da agência PEAK, contratada da LFU.

Com as mexidas, a edição de ontem do programa foi composta por uma mesa totalmente diferente, com os jornalistas André Pilhal, André Kfouri, Breiler Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi . A escala de transmissão das partidas também teve de ser ajustada.

Por meio de sua assessoria, a CBF informou que "respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente desta é mentirosa e leviana". A reportagem mantém a sua informação.

A assessoria da ESPN ainda não se pronunciou e a reportagem será atualizada assim que o fizer.