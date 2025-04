Lavieri: Palmeiras está devendo 'jogo decente' e precisa vencer bem o Cerro

O Palmeiras está devendo um "jogo decente" à sua torcida e precisa vencer bem o Cerro Porteño hoje no Allianz Parque, pela segunda rodada da Libertadores, afirmou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte.

A torcida do Palmeiras espera um jogo decente, que o Palmeiras ainda está devendo nesse ano.

A questão central é que o Palmeiras em 2025 ainda não apresentou um grande futebol. Há pequenos sinais nas últimas partidas, fez três gols contra o Sporting Cristal, apesar de ter sofrido outros dois. E contra o Sport jogou com time misto, melhorou no segundo tempo e venceu com aquele pênalti inexistente.

Danilo Lavieri

Após ver Abel Ferreira poupar alguns jogadores no fim de semana de Brasileirão, a torcida espera ver o time deslanchar na Libertadores.

O Abel optou por poupar jogadores na Ilha do Retiro, o que gera uma expectativa para o Palmeiras estar mais inteiro hoje contra o Cerro, que o Palmeiras precisa vencer para ficar numa situação confortável no grupo e mostrar um bom futebol.

Danilo Lavieri

Palmeiras e Cerro venceram na estreia da Libertadores e dividem a liderança do Grupo G com três pontos.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra