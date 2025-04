Pedro volta a ser relacionado no Flamengo após quase sete meses

O atacante Pedro poderá voltar aos gramados na noite desta quarta, no Maracanã. Nesta manhã, o técnico Filipe Luís confirmou o jogador na lista de relacionados para a partida contra o Central Córdoba, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Ele não entra em campo há quase sete meses.

O anúncio confirmou o que a torcida já esperava desde o dia 31 de março, quando o jogador foi reintegrado ao elenco rubro-negro. Ele vinha retomando as atividades em campo nas últimas semanas, de forma gradual, após se recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida no dia 4 de setembro do ano passado.

Há exatamente seis meses e 27 dias, Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho quando participava de um treino com a seleção brasileira. O atacante foi submetido a uma cirurgia ainda em setembro e, no mês seguinte, já começou o tratamento com os profissionais do Flamengo.

A recuperação se alongou até o fim de fevereiro, quando recebeu o sinal positivo para iniciar o trabalho de condicionamento físico. A reintegração aos treinos aconteceu no mês passado.

A expectativa é que o retorno de Pedro aos gramados repita a mesma cautela do seu processo de recuperação física. O atacante pode até entrar em campo nesta quarta, mas possivelmente somente no segundo tempo. A minutagem do jogador no gramado deve crescer gradualmente ao longo das próximas semanas, em meio às disputas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil.