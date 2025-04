Pedro pode voltar hoje ao Flamengo? Mauro Cezar explica situação

Pedro pode voltar a jogar hoje pelo Flamengo contra o Central Córdoba, no Maracanã, pela Libertadores, mas deve ter um retorno bastante gradual aos gramados após a grave lesão no joelho, informou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta (9).

Pedro pode ser relacionado, mas é bom ter um pouco de calma. Ele está voltando num prazo muito curto até, são geralmente nove meses a recuperação dessa lesão. Nove meses seria em junho, ele está voltando em abril, dois meses antes. A cirurgia dele foi dia 13 de setembro, então agora no dia 13 ainda vai fazer sete meses. É impressionante.

Fui atrás da informação, conversei com pessoas do Flamengo e me falaram que geralmente os médicos têm um cuidado em relação a prazo mas eles foram em outra linha, que foi um protocolo que foi seguido pelo jogador e ele cumpriu todo. O Pedro não está sentindo nada, não tem dor, está fazendo os momentos, mas vai ser uma coisa bem aos poucos.

Mauro Cezar

Se Pedro jogar contra o Córdoba, que é uma das surpresas da Libertadores, será por poucos minutos e com a partida já resolvida.

Por exemplo, se ele ficar no banco hoje, digamos que com 40 minutos do segundo tempo, se o jogo estiver ganho, de repente ele entra para participar um pouquinho. E vai ser assim, bem aos poucos.

A expectativa no Flamengo é que ele possa jogar mais regularmente de maio para junho, daqui a um mês e pouco, que aí estará mais próximo do prazo de nove meses.

Mauro Cezar

O Flamengo joga às 21h30 (de Brasília) pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após estrear com vitória fora de casa, o Rubro-Negro pode disparar na liderança do grupo C.

