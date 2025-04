Memphis? Garro? Carrillo é o jogador mais crucial do Corinthians, diz Casão

O meio-campista André Carillo é atualmente o jogador mais importante do elenco do Corinthians, opinou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (9).

Casão destacou a dinâmica que Carillo dá à equipe. Ontem, o peruano foi poupado e entrou no decorrer do empate do Timão com o América de Cali, na Sul-Americana.

O único cara que dá dinâmica no jogo é o Carillo. Ele tem essa característica: pega, toca, sai e se apresenta. É tipo o [Toninho] Cerezo, não estou comparando os jogadores, mas o Cerezo era um cara que dava dinâmica — ele fazia com que o time se movimentasse.

Quando o Carillo não está em campo, cada um pega a bola no pé e não tem mobilidade, não tem dinâmica.

O Carillo talvez não seja o melhor tecnicamente, ele também é ótimo tecnicamente, mas ele é o mais importante jogador que o Corinthians tem no elenco.

Casagrande

O colunista acrescentou que, além de Carillo, Hugo também faz muita falta quando desfalca o time. O goleiro sentiu uma lesão na coxa e deve retornar em até duas semanas.

Com o Hugo no gol, a diferença diminui com os reservas que estão na linha porque o Hugo pega bolas difíceis — o time fica mais competitivo mesmo sendo mais fraco com os 10 que estão no campo. Se você perde dois, três caras, mas com o Hugo no gol, dá uma equilibrada.

Sem o Hugo no gol, nada contra o Donelli, mas a diferença entre eles é enorme. Sem Hugo no gol, sem Garro, sem Memphis, com Yuri Alberto e Carillo no banco, fica um timinho.

Casagrande

Com o empate fora de casa, o Corinthians somou seu primeiro ponto na Sul-Americana e é o terceiro colocado do grupo C.