Lourenço elogia desempenho do Ceará e celebra festa da torcida no Castelão: "Momento único"

Na noite desta segunda-feira, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão, o Ceará venceu o América-MG por 1 a 0. Lourenço, capitão do Vozão, elogiou o desempenho da equipe e celebrou o resultado importante na Série B.

"Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, mais um grande desempenho da nossa equipe, que está de parabéns. Esse grupo é guerreiro, cara. Desde o começo da Série B, a gente foi cogitado a 'talvez' ou 'quem sabe', mas nós fomos à luta, insistimos até o final", disse Lourenço, que também comentou o recorde de público da história do Castelão, com 63.908 torcedores presentes.

"Isso aqui não tem explicação. É único, só para quem está aqui. É um momento único no futebol, a gente fica muito feliz de ter esse apoio na arquibancada que nos impulsiona dentro de campo. Então, parabéns para a torcida. Espero que ano que vem nos encontremos novamente. É fazer a festa com eles, mas não tem nada ganho, temos mais um jogo importante para decidir fora de casa e, aí sim, fazer a festa com a nossa torcida", completou.

Segunda-feira, 21h45, penúltima rodada. Simplesmente o maior público da Arena Castelão NA HISTÓRIA. Isso é CEARÁ! pic.twitter.com/ZItpcijCvI ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) November 19, 2024

Diante da vitória em casa, o Ceará entrou novamente no G4 e assumiu a quarta posição, com 63 pontos, mesma pontução do quinto colocado Sport. Porém, por ter uma vitória a mais (19 a 18), o Alvinegro ficou na frente. Do outro lado, o América-MG permaneceu com 55 unidades na nona colocação.

Pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrenta o Guarani, no domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa. Já o América-MG, no mesmo dia e horário, recebe o Brusque, na Arena Independência.

O único time já garantido na Série A de 2025 é o campeão Santos. Mirassol e Novorizontino, com 64, e Ceará e Sport, com 63, brigam pelas três vagas restantes.