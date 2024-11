Seleção dá adeus a 2024 com empate contra o Uruguai e vaia da torcida

Do UOL, no Rio de Janeiro

A seleção brasileira terminou 2024 com um empate com o Uruguai, por 1 a 1, nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas Eliminatórias da Copa 2026.

Os gols foram de Valverde e Gerson. Dois belos gols, inclusive. Foi o Uruguai quem saiu na frente, e o Brasil precisou reagir.

Antes do jogo, Dorival disse que não estava feliz com a seleção. Não teve tantos motivos para mudar drasticamente o sentimento.

O Brasil poderia terminar 2024 em segundo nas Eliminatórias, mas o empate deixa a seleção em quinto. Quando assumiu no começo do ano, Dorival pegou a equipe em sexto nas Eliminatórias.

No recorte desta Data Fifa de novembro, dois empates. O anterior foi contra a Venezuela.

Não por acaso, a torcida vaiou a seleção imediatamente após o apito final em Salvador. O estádio não estava lotado.

A próxima rodada será só em março de 2025. A primeira data Fifa do ano terá jogos contra Colômbia, em casa, e Argentina, fora.

Os detalhes do primeiro tempo

O Brasil teve mais posse de bola no primeiro tempo (63%, segundo o Footstats).

O Uruguai não marcou pressão, como fez no duelo em Montevidéu, ano passado. Optou por fechar bem os espaços e dar liberdade a Gabriel Magalhães na saída de bola.

Vini Jr. teve um posicionamento diferente. Atuou mais centralizado no ataque, com menos obrigações defensivas. O duelo direto até seria mais frequente com Varela, lateral do Flamengo. Mas acabou sendo com outros marcadores da faixa central do campo.

Raphinha precisou se desdobrar na recomposição e na criação. Correndo muito, foi o mais lúcido do time. Carimbou as principais iniciativas ofensivas do Brasil.

Igor Jesus estava escondido, mas saiu de uma cabeçada dele, já no fim do primeiro tempo, a chance mais clara do Brasil nos 45 minutos iniciais.

Defensivamente, o Brasil sofreu alguns sustos pela direita. Danilo voltou a ser titular, inclusive como capitão. Apoiou pouco e ainda teve que lidar com algumas investidas de Maxi Araújo por ali.

Em uma das raras tentativas uruguaias, o Brasil deu sorte porque Pellistri titubeou na área, tentou um drible a mais e perdeu chance preciosa.

Jogo evolui sem Darwin

A primeira substituição de Bielsa foi sacar o centroavante Darwin Núñez logo no intervalo. Ele apostou em Rodrigo Aguirre, ex-Botafogo, que fez um dos gols na emocionante e sofrida virada sobre a Colômbia. Era a estreia dele.

Não que fosse culpa dele, mas o jogo ficou mais aberto. Melhorou.

O meio-campo decide

Os uruguaios se aproveitaram melhor do contexto do jogo. Recuperaram uma bola no ataque, fizeram a bola chegar a Valverde. O volante do Real Madrid limpou Bruno Guimarães com certa facilidade e acertou o tapa no canto de Ederson. Belo gol.

Mas o Brasil responderia.

Primeiro, Dorival tirou Igor Jesus e Abner. Abriu mão do centroavante e do lateral-esquerdo. Vini virou ainda mais atacante fixo, enquanto Martinelli revezou com Raphinha na ala.

Sem a bola, Raphinha defendeu como lateral-esquerdo. No mínimo, curioso.

O Brasil conseguiu o empate sete minutos depois de levar o gol. E foi em grande estilo. Gerson acertou um lindo chute de fora da área. O primeiro gol dele pela seleção principal, no melhor ano da carreira.

Fim de jogo caótico

Raphinha, Martinelli, Vini Jr, Luiz Henrique e Estêvão juntos. Todos pontas de origem. Todos juntos na reta final de jogo pelo lado brasileiro.

Isso deixou a seleção mais caótica. Defensivamente, ainda mantinha as duas linhas de quatro. Raphinha marcando como se fosse lateral.

Sem a bola, a aposta de Dorival foi gerar uma movimentação com todos esses leves e habilidosos jogadores que confundisse a defesa uruguaia.

Mas embora o Brasil tivesse mais gente veloz na frente, os uruguaios conseguiram travar as investidas. Paquetá ainda entrou no fim, pouco pôde fazer e levou um amarelo.

Ficha técnica

Brasil 1 x 1 Uruguai

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Hora: 19/11/2024, às 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia e Jose Retamal (CHI)

Cartões amarelos: Raphinha, Paquetá, Gabriel Magalhães (BRA); Ugarte, Varela (URU)

Gols: Valverde, 9'/2ºT (0-1); Gerson, 16'/2ºT (1-1)

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); Bruno Guimarães (André), Gerson (Paquetá) e Raphinha; Savinho (Estêvão), Vini Jr. e Igor Jesus (Luiz Henrique). Técnico: Dorival Júnior

Uruguai: Rochet, Varela, Giménez, Mathias Olivera e Saracchi; Ugarte, Valverde e Bentancur; Pellistri (Puma Rodríguez), Maxi Araújo (Cristian Olivera) e Darwin Núñez (Rodrigo Aguirre). Técnico: Marcelo Bielsa.