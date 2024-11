Bia Figueiredo faz história e é primeira mulher campeã na Copa Truck

Bia Figueiredo alcançou mais um feito na sua trajetória nas pistas na tarde deste domingo. A paulista de 39 anos conquistou, com uma etapa de antecipação, o título da Copa Truck na categoria Super Truck Elite, no seu segundo ano correndo de caminhão. Com o Mercedes-Benz da ASG Motorsport, a competidora terminou em segundo lugar na primeira prova da oitava e penúltima etapa do campeonato, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), e confirmou o título com o triunfo na Corrida 2.

Com os resultados deste domingo, já aplicados os descartes dos dois piores resultados de cada piloto ao término da etapa, Bia chegou a 261 pontos e não pode mais ser alcançada, chegando a 64 tentos de vantagem para Pedro Perdoncini com 45 ainda em disputa na rodada final, no mês de dezembro, em Goiânia.

Bia Figueiredo conquistou o título sendo rainha em praticamente toda a temporada na Super Truck Elite. Os números provam o sucesso do trabalho da paulista e de uma equipe toda feminina dentro da estrutura da ASG, com liderança da renomada engenheira Rachel Loh: na pista, Bia faturou sete vitórias e cinco poles em 16 corridas disputadas até agora na temporada.

"Fizemos nosso melhor fim de semana do ano, com pole position, vitória e segundo lugar. O sentimento é de enorme gratidão por estar aqui na Copa Truck, por ter sido escolhida pela Mercedes-Benz e a ASG Motorsport. Ano passado já disputei o título e nesta temporada consegui fazer um campeonato dominante, com poles e vitórias. Na minha carreira, tudo foi muito difícil, então achei até um pouco estranho, mas deu tudo muito certo. Agora é só comemorar, e vou celebrar até o ano que vem, quando chegar na Pro. Fica a minha homenagem às mulheres pilotos, engenheiras... acredite em você, trabalhe muito. Acredite nos seus sonhos e vamos pra cima", vibrou a campeã.

O feito histórico veio na sequência de um grande momento para a Copa Truck, que registrou número recorde de caminhões no grid: 37, sendo 19 da Super Truck Pro e outros 18 da Elite.

PP no topo

Com 25ºC de temperatura ambiente, a Elite partiu para a primeira prova da etapa com Bia na pole e Pedro Paulo Fernandes no complemento da primeira fila. Foi uma volta inaugural bem agitada e que teve mudança na liderança: PP deixou o Mercedes-Benz #111 para trás e tomou a dianteira no Circuito dos Cristais, seguido por Diogo Moscato, Pedro Perdoncini e Márcio Giordano.

Então vice-líder do campeonato, Rodrigo Taborda enfrentou problemas no seu caminhão Volvo e teve de parar nos boxes, abandonou e deu adeus às chances de título.

Foi uma corrida bastante limpa, que teve a confirmação da vitória de PP Fernandes, a sua quarta do ano. Bia pontuou bem com o segundo lugar e Diogo Moscato foi o terceiro. Pedro Perdoncini chegou em quarto e Márcio Giordano foi o quinto.

A consagração de Bia

A inversão do grid em relação aos oito primeiros da primeira prova colocou Leo Rufino na ponta do grid da corrida que concluiu a etapa, tendo ao seu lado Kleber Eletric na fila de abertura, enquanto Hugo Cibien e Márcio Giordano saíram em terceiro e quarto, respectivamente. Perdoncini saiu em quinto.

A prova foi bastante agitada e de inúmeras batalhas: uma delas valeu a liderança e envolveu Rufino e Cibien. Minutos depois, Kleber Eletric assumiu o primeiro lugar, trazendo Bia Figueiredo a reboque. Mas o Scania #70 apresentou problemas e fez Eletric perder a chance de vencer pela primeira vez. Bia assumiu a ponta no momento em que o safety truck foi acionado, a quatro minutos para o fim da corrida.

Foi no topo do pódio, com vitória e maior pontuadora em Curvelo, que Bia Figueiredo confirmou a conquista do título da Super Truck Elite. Com uma etapa de antecipação, a paulista foi consagrada com o sucesso de uma operação totalmente feminina. Novamente, a piloto que é a única mulher brasileira a correr as 500 Milhas de Indianápolis, escreveu seu nome na história do automobilismo brasileiro como a primeira campeã na Copa Truck.

A nona e última etapa da temporada da Copa Truck será disputada entre os dias 7 e 8 de dezembro e terá lugar no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna.

Copa Truck, temporada 2024, Super Truck Elite



Etapa 8, Circuito dos Cristais, Curvelo (MG)

Corrida 1, resultado final

1º - Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), 15 voltas em 28min20s371



2º - Bia Figueiredo (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 14s063



3º - Diogo Moscato (Scuderia Chiarelli/Iveco), a 20s690



4º - Pedro Perdoncini (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 33s153



5º - Márcio Giordano (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 33s217



6º - Hugo Cibien (Vannucci Racing/Volvo), a 44s851



7º - Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 49s082



8º - Leo Rufino (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 50s945



9º - Daniel Kelemen (D+ Motorsport/Mercedes-Benz), a 54s372



10º - Vinícius Palma (R9 Competições/Volkswagen), a 1min02s074



11º - Ricardo Alvarez (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 1min06s097



12º - Lucas Bornemann (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 1min06s918



13º - Djalma Pivetta (Iveco Usual Racing/Iveco), a 1min11s118



14º - Juca Bala (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 1min22s818



15º - José Augusto Dias (R9 Competições/Volkswagen), a 4 voltas

Não completaram

Rodrigo Taborda (Vanucci Racing/Volvo), a 11 voltas



Gustavo Teixeira (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 12 voltas

Corrida 2, resultado final

1º - Bia Figueiredo (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), 8 voltas em 22min50s368



2º - Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 0s477



3º - Pedro Perdoncini (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 1s565



4º - Lucas Bornemann (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 4s952



5º - Diogo Moscato (Scuderia Chiarelli/Iveco), a 7s275



6º - Djalma Pivetta (Iveco Usual Racing/Iveco), a 13s659



7º - Hugo Cibien (Vannucci Racing/Volvo), a 16s521



8º - Ricardo Alvarez (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 16s688



9º - Vinícius Palma (R9 Competições/Volkswagen), a 18s188



10º - Juca Bala (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 20s443



11º - Márcio Giordano (ASG Motorsport/Mercedes-Benz), a 21s020



12º - Leo Rufino (Tiger Team Race/Mercedes-Benz), a 23s882



13º - José Augusto Dias (R9 Competições/Volkswagen), a 2 voltas

Não completou

Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 4 voltas

Classificação do campeonato*



1º - Bia Figueiredo, 261 pontos



2º - Pedro Perdoncini, 197



3º - PP Fernandes, 189



4º - Rodrigo Taborda, 182



5º - Lucas Bornemann, 173



6º - Djalma Pivetta, 169



7º - Márcio Giordano, 147



8º - Ricardo Alvarez, 145



9º - Leo Rufino, 136



10º - Daniel Kelemen, 132



11º - José Augusto Dias, 128



12º - Maicon Roncen, 95



13º - Hugo Cibien, 92



14º - Kleber Eletric, 86



15º - Juca Bala, 80



16º - Diogo Moscato, 60



17º - Hiro Yano, 49



18º - Glauco Barros, 42



19º - Vinícius Palma, 17



20º - Gustavo Teixeira, 10



*pontuação extraoficial