Lucas Sorin deixa passado de brigas entre torcidas organizadas para liderar card do Future MMA

No próximo domingo (6), Lucas 'Sorin' fará a luta principal do Future MMA 14, em Balneário Camboriú (SC), contra o uruguaio Agustin Paez (6-1). Mas o que poucos sabem sobre o lutador, que tem 11 vitórias e três derrotas, é que sua trajetória no mundo das artes marciais é muito mais do que apenas ganhar ou perder: ela é sobre transformação, superação e o poder do esporte para mudar a vida de uma pessoa.

Criado no ambiente das torcidas organizadas, o lutador - apelidado de 'Sorin' devido à semelhança com o ex-jogador argentino Juan Pablo Sorín - foi membro ativo dos Gaviões da Fiel, dos fãs do Corinthians. Sua passagem pela agremiação foi marcada por brigas e confusões, realidade que o catarinense deixou para trás com a ajuda das artes marciais.

"Eu era muito envolvido com torcida organizada, era um dos 'linhas de frente' da Fiel aqui em Santa Catarina. Passei por muitos perrengues, brigas, mesmo já treinando. Quando decidi focar 100% na arte marcial, percebi que aquilo não podia mais fazer parte da minha vida. Acredito que a arte marcial me salvou", ressaltou Lucas, em comunicado à imprensa.

O MMA e o sanda (boxe chinês) se tornaram sua fuga e, ao mesmo tempo, sua redenção. Hoje, Lucas não é apenas um atleta, mas também um exemplo para outros jovens que, como ele, poderiam ter se perdido num caminho de violência. Através de projetos sociais, encontrou uma forma de orientar a nova geração a não seguirem seus passos do passado, mas, sim, os do futuro.

"Trabalho com escolinhas comunitárias, projetos sociais de sanda. Sempre digo que hoje tenho a sorte de salvar a vida de jovens da minha cidade com algo que salvou e transformou minha própria vida", concluiu 'Sorin', que, com a experiência de quem já esteve num caminho que poderia tê-lo levado à ruína, agora busca ajudar a evitar que outros sigam pelo mesmo caminho.

Vitrine para novos talentos

Além das rivalidades já estabelecidas, o Future MMA se consolidou como uma liga de desenvolvimento para novos talentos do esporte. Prova disso é que promessas atuais do UFC, como Caio Borralho e Jean Silva, já passaram pelo octógono da organização.

Portanto, os lutadores entrarão no octógono não apenas em busca da vitória, mas também para alavancar suas carreiras e ganhar projeção internacional. Vale ressaltar que este será o retorno do torneio, que não acontecia desde 2021. O card do dia 6 de abril contará com 12 lutas e terá transmissão ao vivo pelo site www.futurefcmma.com.

