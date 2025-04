Leonardo Jardim tem início complicado à frente do Cruzeiro; veja números

Contratado no começo de fevereiro, após a demissão de Fernando Diniz, Leonardo Jardim não tem um início animador como técnico do Cruzeiro. Com a derrota na estreia da Sul-Americana para o Unión de Santa Fe, por 1 a 0, na última terça-feira, o treinador chegou a sua quinta partida pelo Cabuloso, acumulando apenas um triunfo pela equipe.

Ao todo, o português possui uma vitória, dois empates e duas derrotas pelo clube mineiro. O triunfo, em questão, aconteceu em sua quarta partida, no último sábado, batendo o Mirassol por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o treinador, a equipe também foi eliminada do Estadual pelo América-MG, nos pênaltis, após dois empates em 1 a 1.

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro sofreu gols em todos os jogos, seis no total. O aproveitamento da Raposa com o treinador português é de apenas 33%.

A equipe mineira volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Internacional, no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília).