Com a campeã Rayssa Leal, Liga Esportiva NESCAU estreia em São Luís neste sábado

A Liga Esportiva NESCAU chega a São Luís, no Maranhão, neste sábado, a partir das 9h (de Brasília), no SESI Clube Araçagi. A competição estudantil poliesportiva fará sua estreia com uma presença especial: a skatista maranhense Rayssa Leal. A Liga conta com inscrições e entrada gratuitas.

Medalhista olímpica e tricampeã mundial, Rayssa está ao lado de NESCAU na missão de incentivar crianças e adolescentes a praticarem atividade física. A marca retorna ao estado após o sucesso da edição de 2023, que ocorreu em Imperatriz, cidade natal da skatista.

"Fico muito feliz de participar de um projeto incrível como a Liga NESCAU, que incentiva e dá oportunidades para as crianças praticarem e conhecerem vários esportes! Me lembro da alegria de ver a criançada na Liga NESCAU em Imperatriz, curtindo um dia todo de esportes! Tenho certeza de que foi um momento que elas jamais esquecerão", comentou Rayssa Leal.

As inscrições para a Liga Esportiva NESCAU são gratuitas e estão abertas para meninos e meninas de 7 a 17 anos. Para participar, basta acessar o?site oficial??e seguir as instruções. Ao todo serão 11 atividades, incluindo modalidades esportivas (Futebol Society, Vôlei, Skate e Natação e Natação adaptada), oficinas (Skate, Futmesa e Slackline) e desafios (Circuito Chute ao Gol, Cornhole e Badminton).

Veja as informações do evento:

Evento: ?Liga Esportiva NESCAU - Etapa São Luís



Data:? 5 de abril de 2025 (sábado)



Horário:? 9h às 17h



Local:? SESI Clube Araçagi - Av. Dos Marinheiros S/N - Araçagi



Inscrições:? Gratuitas, pelo site?www.nescau.com.br/liganescau/etapa-sao-luis-2025