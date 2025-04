Amazonas se sagra campeão estadual pela segunda vez em sua história

O Amazonas é campeão do Estadual de 2025. O título amazonense veio após a vitória, por 2 a 1, diante do Nacional, na noite desta terça-feira, na Arena da Amazônia. Os gols foram anotados por Rodrigo Varanda e Diego Zabala. Balotelli descontou para o adversário.

"Momento especial, de breve comemoração, pois já iniciamos a preparação para o início da Série B do brasileiro. Esta conquista reforça o Amazonas como o principal clube do Estado e valoriza o trabalho dos dirigentes, comissão técnica e jogadores", explica o treinador Eduardo Barros, que chegou ao clube no final de fevereiro desse ano.



Com o triunfo, o Onça conquistou seu segundo título do Campeonato Amazonense na história do clube.

"Desde a minha chegada, eu tratava o período como uma pré-temporada. Foram 40 dias de muito trabalho, 8 jogos e 35 jogadores utilizados. Crescemos muito como time e chegamos confiantes para a estreia contra o Goiás", concluiu o técnico.

O próximo desafio do clube será a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), diante do Goiás, na Serrinha, em Goiânia. A equipe já seguiu viagem para Goiânia na manhã dessa quarta.