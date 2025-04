Internacional divulga os jogadores inscritos na Libertadores; confira

O Internacional revelou, nesta quarta-feira, os jogadores que representarão o clube na fase de grupos da Libertadores 2025. A última vez que o clube disputou o torneio foi em 2023, quando caiu para o Fluminense na semifinal.

O Colorado busca o seu terceiro título da competição. As duas conquistas aconteceram nos anos de 2006 e 2010.

Em 2025, o time gaúcho está no Grupo F, que também conta com o Nacional-URU, Atlético Nacional-COL e Bahia. O formato da competição prevê que os dois primeiros avançem diretamente para as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados disputam os playoffs contra os vice-líderes de cada grupo da Sul-Americana, para tentar a vaga nas oitavas.

A estreia do Inter está marcada para esta quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Bahia. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Confira a lista e numeração dos 50 atletas inscritos pelo Internacional:

1 - Rochet



2 - Ramon



3 - Rogel



4 - Vitão



5 - Fernando



6- Yan Henrique



7 - Carbonero



8 - Bruno Henrique



9 - Chrystian Lucas



10 - Alan Patrick



11 - Óscar Romero



12 - Ivan Quaresma



13 - Enner Valencia



14 - Kauan Alves



15 - Bruno Gomes



16 - Ronaldo



17 - Bruno Tabata



18 - Juninho



19 - Borré



20 - Clayton



21 - Wesley



22 - Kauan Jesus



23 - Nathan



24 - Anthoni



25 - Mercado



26 - Bernabei



27 - Kaique



28 - Vitinho



29 - Thiago Maia



30 - Evertow



31 - Allex



32 - Diego



33 - Diego Rosa



34 - Gabriel Carvalho



35 - Aguirre



36 - Henrique Menke



37 - Yago Noal



38 - Marlinho



39 - Luis Otávio



40 - João Dalla Corte



41 - Victor Gabriel



42 - Pablo



43 - Bernardo Jacob



44 - João Victor



45 - Lucca



46 - Pedro Kauã



47 - Gustavo Prado



48 - Lucca Drummond



49 - Ricardo Mathias



50 - Gustavo Santos