Endrick quebra silêncio sobre poucas chances no Real Madrid após golaço

Após marcar o primeiro da classificação do Real Madrid para a final da Copa do Rei, o atacante Endrick falou sobre as poucas oportunidades de jogar na temporada e exaltou o elenco, principalmente seus companheiros de ataque.

Tenho que aproveitar (as oportunidades). Sei o quão difícil é jogar aqui, com os quatro melhores do mundo no ataque. Vinicius, Bellingham, Mbappé e Rodrygo. São jogadores incríveis, que querem jogar sempre. Mas quando surge uma oportunidade, tenho que aproveitar, seja marcando, ou defendendo. Sou atacante e quero gols, mas sempre tenho que ajudar

disse o brasileiro à RMTV, canal oficial do Real Madrid.

O que aconteceu

Endrick tem recebido pouco tempo em campo: foram sete em 560 minutos, no total, em 29 jogos. Apesar da baixa minutagem, tem aproveitado bem as oportunidades e precisa de apenas 80 minutos para marcar.

Endrick anotou o gol de empate do Real Madrid na partida, que terminaria em 4 a 4 na prorrogação. O brasileiro explicou o golaço de cavadinha.

Quando o Vini meteu a bola, eu pensava que o goleiro sairia, mas ele continuou no gol. Pensei em chutar forte, mas ao levantar a cabeça, vi que ele ia ao chão, e minha única opção era a cavada. Deu certo.

Sobre a classificação suada, Endrick falou que gosta do clima do Santiago Bernabéu em jogos emocionantes: "Me encanta essa loucura. Quero ganhar mais fácil, claro, mas quando vivemos isso, com toda a torcida celebrando assim, o banco de reservas... Me encanta isso.

Com a classificação, Endrick vai disputar sua quarta final com a camisa do Real Madrid. O brasileiro segue 'encantando' com o momento vivido: "Isso me encanta, claro. Estou no Real Madrid para ajudar. E ganhar títulos. Estamos indo bem e em mais uma final. Também podemos chegar na Champions"

Endrick chegou a cinco gols na Copa do Rei e empatou na artilharia com o argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madri.