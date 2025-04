Hernan: Milito diz 'não' ao Fluminense; Renato Gaúcho é forte no bastidor

Técnico vice-campeão da Libertadores, o argentino Gabriel Milito recusou uma proposta para assumir o Fluminense, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Teve proposta para o Gabriel Milito, ex-técnico do Galo, finalista da Libertadores, da Copa do Brasil, e ele falou: não, muito obrigado'.

O argumento dele foi: ah, o calendário é muito apertado no Brasil, a exigência é muito grande, tem Mundial, o Campeonato Brasileiro já está em andamento, tem Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, ele decidiu dar um passo atrás e não aceitar o convite que foi feito pelo Fluminense.

André Hernan

Segundo o colunista, o Flu busca um técnico estrangeiro no mercado, mas Renato Gaúcho é uma opção nacional que tem força nas Laranjeiras.

A ideia do Fluminense é fechar esse treinador até a semana que vem.

O Fluminense mira em técnicos estrangeiros, está de olho nesse mercado, mas o nome do Renato é muito forte ainda nos bastidores.

André Hernan

